Lo próximo de Nothing se dejó ver brevemente en la Semana de la Moda de Londres

En el desfile que el diseñador y creativo de moda de Chet Lo, llevado a cabo este pasado martes en el marco de la celebración de la Semana de la Moda de Londres, los asistentes al mismo han podido tener un primer vistazo al que será el próximo dispositivo que Nothing, la actual empresa de Carl Pei, quien anteriormente fuera CEO y cofundador de la compañía de móviles OnePlus.

El próximo dispositivo que Nothing lanzará al mercado será el Nothing Ear (stick), su nuevo modelo de auriculares inalámbricos, que llegará comercialmente a finales de este mismo año, y siendo de Nothing, pues será un producto de aspecto diferente al que acostumbramos ver en el mercado.



De momento sabemos que el nuevo Nothing Ear (stick) será ligero y contará con un diseño ergonómico, y resaltará además por su original estuche de carga, que sí se ha llegado a ver mejor, que aparentará ser un producto del segmento de productos cosméticos y será apto para ser llevado en cualquier tipo de bolso.

Comenzando a generar interés por el nuevo dispositivo

Las modelos del desfile han llevado al nuevo Nothing Ear (stick) en un compartimento agregado en el asa de unos bolsos originales de edición limitada, que llevaban también a los móviles Nothing Phone One, lanzados meses atrás, con su elenco de luces de glifo traseras iluminando dentro de su interior.

Lo llamativo en este punto es que se han juntado un creativo y una compañía tecnológica que tienen algo en común: romper con lo tradicional para crear cosas originales y diferentes.

Acorde a las palabras de Carl Pei, CEO y fundador de Nothing:

Las colecciones de Chet superan los límites de lo que se ha hecho antes y son el resultado de fusionar una categoría de estilo clásico con ingeniería radical. En Nothing compartimos creencias similares. Por eso creímos que la Semana de la Moda de Londres era el escenario perfecto para iniciar una nueva y emocionante colaboración para mostrar nuestro próximo producto, los Nothing Ear (stick)

Y para Chet Lo, diseñador y director creativo:

Estaba muy emocionado de colaborar con Nothing, ya que su mensaje de transparencia es un tema muy relevante en mi trabajo. Simplemente encaja muy bien

En este punto, será ya cuestión de esperar a que se produzca el lanzamiento oficial para conocer todos los detalles y diseño de este nuevo dispositivo, si antes no se adelantan las filtraciones, como ya suele pasar en cualquier producto tecnológico de especial relevancia.

Crédito de imagen: Nothing