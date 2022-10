Google mejora las búsquedas de Gmail con estas novedades

Google está realizando algunos cambios interesantes en Gmail para que las búsquedas de correos electrónicos sean más simple.

Se mejora el uso de las etiquetas para filtrar el contenido que estamos buscando, así como la forma cómo Gmail arroja los resultados a nuestra búsqueda. Te contamos algunos de los cambios que encontrarás en tu cuenta de Gmail.

Mejor uso de las etiquetas y resultados relacionados en las búsquedas de Gmail

Google está mejorando la dinámica de búsqueda de Gmail, tanto en su versión web como desde los móviles.

Por ejemplo, si usas Gmail en tu móvil encontrarás que ahora la app permite usar cualquier etiqueta para centralizar tu búsqueda. Es decir, podrás realizar tu búsqueda solo dentro de los correos electrónicos asociados con la etiqueta elegida.

Así que una vez filtrado los correos usando la etiqueta, podrás valerte del resto de los filtros de Gmail (fecha, contiene archivos adjuntos, destinatario, etc) para encontrar el correo electrónico que buscas dentro de tu cuenta. Esta es una nueva dinámica que ya está disponible en la app de Gmail en iOS y Android.

Por otro lado, si Gmail no encuentra ningún correo electrónico que se ajuste a los filtros que has seleccionado, entonces te mostrará resultados relacionados. Si bien no siempre nos ayudará esta dinámica, puede que nos sirva cuando no tenemos claro el contenido que estamos buscando o qué palabras claves utilizar para facilitar la búsqueda. Esta nueva función ya esta disponible en la versión web de Gmail.

Y otra actualización que está lanzando Google se dirige a las búsquedas que realizamos en Chat. Para facilitar un poco más esta tarea, Google Chat ahora muestra sugerencias de búsquedas, basadas en nuestro historial, a medida que escribimos nuestra consulta.

Esta dinámica está disponible en la app de Gmail para Android y se irá implementando en iOS en las próximas semanas.