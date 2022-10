Intel presentó el prototipo de su cable Thunderbolt de última generación

El prototipo Thunderbolt de última generación de Intel promete el doble de ancho de banda, compatibilidad con las nuevas especificaciones USB4 versión 2.0 y con DisplayPort 2.1

Este nuevo cable ofrece 80 gigabits por segundo de «ancho de banda bidireccional», lo que permite transferencias rápidas de archivos desde cualquier lado. Eso es el doble del ancho de banda de Lightning 4, la generación actual de cable lightning usado en varios dispositivos Apple. También, se mejoran las velocidades de video y visualización, alcanzando la asombrosa cifra de 120 gigabits por segundo.

Mayor capacidad de transmisión de datos en la nueva generación de Thunderbolt presentada por Intel

Intel ha demostrado las capacidades de su próxima generación de cables Thunderbolt. La compañía promete que los nuevos cables, que aún no han recibido una fecha de lanzamiento, ofrecerán «hasta tres veces la capacidad de Thunderbolt 4» mientras llevan el lado creativo de las cosas y los juegos a nuevos niveles. Thunderbolt 3, una versión del cable que actualmente puede comprar, ofrece velocidades de 40 gigabits, el doble de lo que puede obtener con un cable USB tipo C. Sin embargo, para obtener esas velocidades, el cable debe estar conectado a un puerto Thunderbolt, que no todos los dispositivos incluyen. Las versiones anteriores del cable se conectan a través de un Mini DisplayPort en lugar de una conexión de tipo USB, pero eso cambió cuando se lanzó USB-C.

Thunderbolt, que fue desarrollado conjuntamente por Intel y Apple, es una opción tanto para PC como para Mac. Intel afirma que la especificación del protocolo Thunderbolt que presentó al Grupo Promotor de USB hace tres años formó la base de USB4, y que ha pasado los últimos años trabajando para mejorar el estándar. La empresa tampoco tiene el monopolio de la fabricación de los cables y ofrece el nombre y el logotipo libres de regalías a cualquier empresa que participe en su programa de certificación. Entonces, cuando el nuevo cable llegue a los estantes, no tendrá que comprar uno fabricado directamente por Intel, ni tendrá que desembolsar la mitad de su valor neto para la versión de Apple.

“Intel siempre ha sido pionera en la industria y líder en soluciones de conectividad por cable, y Thunderbolt es ahora el puerto principal en las PC móviles y está integrado en tres generaciones de CPU móviles de Intel”, declaró Jason Ziller, gerente general de la División de conectividad de clientes de Intel, a través del comunicado de prensa que reveló esta novedad.

Las capacidades de ancho de banda cubiertas por este futuro lanzamiento, responden a las necesidades de los creadores de contenido y los jugadores, en cuanto al uso de pantallas de alta resolución, imágenes de baja latencia y la copia de seguridad o la transferencia de grandes archivos de datos y video. El puerto Thunderbolt de próxima generación ofrecerá hasta tres veces la capacidad del puerto Thunderbolt 4, haciendo que la creación y los juegos sean más eficientes e inmersivos.