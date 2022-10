Difunden video de un perro-robot chino transportado por un dron

Desde hace algún tiempo se ha venido haciendo viral en plataformas como Twitter y Reddit la existencia de un robot de cuatro patas hecho en China que tiene un aspecto similar al Spot de Boston dynamics.

Hace poco salió a flote nuevo contenido sobre este robot en el cual se le puede ver siendo transportado en un dron y dotado con un accesorio de pistola en la parte superior.

Además, se pudo constatar que la primera plataforma en subir el video fue la página verificada de Weibo, China Kestrel Defense.

Además, se puede observar que el video tiene las palabras Blood-Wing en la esquina superior derecha, las cuales aún no queda claro a que se refieren, pero sin duda que llaman mucho la atención.

Blood-Wing, a Chinese defense contractor, demonstrates drone-deploying an armed robodog. The Future is Now. pic.twitter.com/tRKnKa8xvp — Lia Wong (@LiaWongOSINT) October 4, 2022

En cuanto al dron, denominado Red Wing, la empresa a cargo de su desarrollo señala que este ha sido diseñado de manera que pueda ser capaz de desplazarse detrás de las líneas enemigas y ejecutar un ataque sorpresa al liberar al perro robot, el cual está totalmente pensado para parecer un perro real.

Al hacer una traducción del texto que conforma el pie de foto del video publicado en la página de Weibo este dice lo siguiente:

Perros de guerra que descienden del cielo, asalto aéreo, los drones de alta resistencia Red Wing Forward entregan perros robots de combate, que pueden insertarse directamente en el eslabón débil detrás del enemigo para lanzar un ataque sorpresa o pueden colocarse en el techo del enemigo para ocupar las alturas de mando para suprimir la potencia de fuego.

Si bien ya desde hacía tiempo los robots creados en China solían hacerse virales por llevar sombreros o bailar, las razones por las que actualmente se ha hecho viral este último resultan un poco turbias.

Dicha atención ha sido también favorecida por las crecientes tensiones que han desatado la nueva Guerra Fría con Estados Unidos y sus aliados de un lado y Rusia, China e Irán del otro.

Al hablar de un potencial levantamiento robótico en Estados Unidos, el nombre que más destaca es Boston Dynamics, puesto que su robot Atlas tiene la capacidad de hacer volteretas y presenta una gran agilidad al ejecutar sus movimientos. No obstante, a pesar de las innovaciones y avances alcanzados en sus robots Boston Dynamics no contempla dentro de sus posibilidades la construcción de robots asesinos. Es más, hace pocos días dejó en claro su compromiso de no ponerse al servicio en la construcción de ninguna máquina letal.