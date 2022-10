Cómo traducir un fragmento de código a otro lenguaje de programación usando la Inteligencia Artificial

Dentro de la programación, la inteligencia artificial está siendo cada vez más usada en el desarrollo de código.

En ese sentido, han surgido interesantes alternativas, como CodeNet, AlphaCode y GitHub Copilot, que han sacado provecho de esta tecnología para generar código de forma rápida y eficiente.

Pero esto no es todo lo que la inteligencia artificial tiene para ofrecer en este ámbito. Hace unos días Marcel Pociot, un CTO de BeyondCode (compañía que se encarga de crear soluciones y material formativo para ponerlos al servicio de desarrolladores web) dio a conocer el lanzamiento de una herramienta orientada al entorno de programación en VS Code.

Esto lo hizo a través de un video publicado en su cuenta de Twitter, el cual acompañó con el siguiente texto:

¿Alguna vez te has preguntado qué está haciendo una pieza de código en particular? Saluda a TLDR.

Have you ever wondered what a particular piece of code is doing?

Say hello to TLDR pic.twitter.com/wATh13uJyD

— Marcel Pociot 🧪 (@marcelpociot) September 21, 2022