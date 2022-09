Google Task recibirá una importante mejora para facilitar la gestión de listas y tareas

Google trata de poner por fin a Google Task en el lugar que se merece tener. La compañía ha anunciado que Google Task será, en un futuro próximo, el lugar centralizado donde gestionar y hacer seguimiento de las listas y tareas, independientemente de donde hayan sido creadas.

Para ello traerá un proceso de simplificación de sus soluciones de administración de tareas al migrar tanto el Asistente de Google como los Recordatorios de Calendario a Google Tasks, que los usuarios tendrán siempre a mano a través de algunas de las aplicaciones de Google Workspace como son Gmail, Calendar y Chat.



Además, las listas y tareas siempre viajarán con los propios usuarios al estar sincronizadas entre dispositivos, porque tanto si se usa un móvil como un ordenador con Internet, los usuarios siempre podrán acceder a sus listas y tareas desde cualquier lugar.

Google Task comienza a tener la importancia que se merece

Es incomprensible como una compañía como Google haya tardado tanto en poner solución a la fragmentación de soluciones para la gestión de listas y tareas, si bien no resuelve del todo el problema, manteniendo a Keep al margen por ahora, y careciendo aún de funciones básicas que faciliten la gestión de listas y tareas, siendo todavía un producto muy básico, por lo que este cambio tendrá que ser el pistoletazo de salida para que evolucione y compita mejor con soluciones como Microsoft To Do.

Según Google, los usuarios podrán usar el botón «Agregar a tareas» de Gmail para que los elementos de acción más importantes no se pierdan en la bandeja de entrada. También se podrá crear tareas directamente desde Google Chat (este servicio también es muy básico en estos momentos), para cualquier idea se convierta en una tarea a realizar, e incluso también se podrá crear tareas desde Google Calendar eligiendo el mejor momento de llevarla a cabo.

Y si no fuera suficiente, ante un móvil o pantalla inteligente, los usuarios podrán crear sus tareas mediante comandos por voz ante el Asistente de Google

Con respecto a la llegada de los cambios, Google señala que:

En los próximos meses, cuando use el Asistente o Calendario para crear o ver recordatorios, verá una notificación en su teléfono o computadora que le pedirá que sea uno de los primeros en probar la nueva experiencia de Tareas. Simplemente abra la notificación para mover sus recordatorios a Google Tasks para que pueda administrar todas sus tareas pendientes en un solo lugar

Igual suena a que su llegada se puede llegar a producir para ayudar en todo lo necesario a la hora de organizar las fiestas navideñas y regalos.

Ocurra o no, Google ofrecerá una nueva actualización con los cambios antes de llegar a producirse la llegada de la nueva experiencia de Google Task.

Más información: Google