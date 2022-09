5 consejos que le puedes dar a tus padres para que usen mejor el móvil

Cuando vamos a visitar a los padres, siempre tenemos la sesión de «técnico». Que si arreglar la sintonización de la TV, que si ver qué pasa con el equipo de sonido, que si la impresora no imprime… y el móvil tiene un sector dedicado solo a él, que si no le queda espacio, que si la Internet no le va, que si la factura ha salido demasiado cara…

Usar un móvil puede ser fácil para los que tenemos un nivel de cultura digital medio/alto, pero a mucha gente le cuesta entender la infinidad de iconos y opciones existentes en la configuración. A veces pulsan el modo avión, y se quedan sin Internet sin entender el motivo, o desactivan la WiFi y se pasan todo el mes consumiendo datos sin saberlo.

Hay cinco cosas que pueden hacer los mayores que no tengan mucha habilidad con el móvil, aquí os las dejo:

– Usar Google Fotos como galería y pulsar en «liberar espacio» de vez en cuando. De esa forma las fotos van desapareciendo del móvil y subiéndose a la nube, evitando que se sature el almacenamiento e impida hacer cualquier tipo de tarea. Vuestro trabajo como técnico o técnica se resumirá en limpiar su Google Fotos de vez en cuando, y eso puede hacerse de forma remota.

– Evitar que el Whatsapp baje contenido automáticamente. Son muchos grupos enviando fotos y vídeos todo el rato. Si dejamos que la descarga sea manual, se evitará consumir el espacio sin control. Por otro lado, adoctrinar para que borren las fotos y vídeos que ya hayan visto y que no quieran mantener. Eso evitará que tengáis que vaciar el contenido de los grupos uno por uno siguiendo el recurso que lanzaron hace pocos meses.

– Consultar los datos consumidos de vez en cuando. Si es posible, poner un widget en la página principal, para que sepan en todo momento cuánto están gastando de datos y no haya sustos a final de mes. Si el problema es que desactivan sin querer el WiFi, poner el icono de activación bien visible para que no haya problemas.

– Usar un diseño especialmente diseñado para mayores. Hay de varios tipos, en este artículo os muestro varias opciones.

– Reiniciar el móvil una vez a la semana. Muchas veces al reiniciar se solucionan muchos problemas, tanto de rendimiento como de cámara, y además les ayuda a memorizar el PIN de la tarjeta SIM (en caso de que lo tengan activado).

Trucos que en mi caso siempre han funcionado bien.