Cómo configurar un móvil para personas muy mayores

Hay muchas personas mayores que no han adoptado la tecnología en su día a día, lo que hace que no puedan comunicarse con otras personas con la misma facilidad que nosotros.

Lo veo en el día a día con los casos de ONGs dedicadas a hacer compañía a personas mayores que viven solas. No tienen móvil, no tienen Whatsapp, no podemos compartir un vídeo gracioso ni hacer una videollamada, muchas pasan las horas delante de la tele, desconectadas de los familiares que viven lejos, y todo, en muchas ocasiones, por miedo a lo desconocido.

Es cierto que los móviles no son tan sencillos de usar para quienes nunca han utilizado uno, pero también es cierto que podemos hacer ciertas tareas para ayudar en ese punto, y hoy os voy a comentar algunas interesantes, ya que es posible usar un launcher aundroid que muestre las funciones más importantes.

– Un ejemplo es BaldPhone, disponible para android de forma gratuita. Cambia la interfaz del teléfono por otra con letras más grandes, con enormes botones, con atajos a lo que más usarán: llamadas, cámara, video y poco más. Quieren atraer la atención tanto de personas mayores como de personas con discapacidad motriz o visual, es de código abierto, sin anuncios, y siempre gratis.

Incluso cuentan con un teclado especial para que que sea aún más fácil enviar mensajes, tiene alarmas, recordatorio para píldoras, marcador, área para ver fotos y videos…

– Podéis usar también Big Launcher, puede hacer más cosas que el anterior, pero es menos intuitivo y no todo es gratis.

Lo interesante de él es que cuenta con un botón SOS que activa directamente una alarma o llamada, algo que puede salvar muchas vidas.

– La tercera opción es la que podéis bajar desde este enlace, otro launcher con un diseño más cuidado que el anterior, donde podemos elegir las apps que más usará la persona que tendrá el móvil, para que se abra rápidamente.

Es fácil de configurar, y es completamente gratis.

Es importante que el usuarios se sienta cómodo con la opción, por lo que generalmente es necesario instalar más de una opción, una cada semana, por ejemplo, hasta que haya un «feeling» adecuado y pueda aprovecharse al máximo el dispositivo.