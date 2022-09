Ferrari lanza el Purosnague, un coche utilitario que abre el debate de si es o no un SUV

Desde su fundación en 1947, Ferrari ha convertido en premisa fabricar coches que se mantienen más cerca del suelo y más rápidos que sus competidores.

Así también, en el sector de fabricantes de coches lujo, Ferrari lleva acumulada una larga trayectoria en la producción de este tipo de vehículos.

Ahora, en su aniversario 75 Ferrari, decidió celebrarlo presentando su modelo más utilitario, al cual el director general Benedetto Vinga pidió que por favor no lo catalogaran como un SUV.

Se trata del Purosangue, un coche de cuatro puertas y cuatro plazas dotado con un motor v12 de 715 caballos de potencia y una transmisión automática que le otorga a este modelo la capacidad de alcanzar una velocidad máxima de 310 kilómetros por hora, pudiendo alcanzar una aceleración de 0 a 100 kilómetros en 3,3 segundos.

The #FerrariPurosangue’s four-wheel independent steering gives the driver the feeling of being at the wheel of a light, agile car.

The driving position combined with the naturally-aspirated V12 soundtrack delivers an entirely new yet also entirely #Ferrari driving experience. pic.twitter.com/jny8ir8TQt

— Ferrari (@Ferrari) September 15, 2022