Los nuevos juegos móviles que Netflix en asociación con Ubisoft lanzarán en 2023

Netflix ya tiene algo de recorrido en el segmento de los juegos móviles, donde a lo largo de más de un año desde que comenzó con su iniciativa, ha ido lanzando una sucesión de títulos para conformar un catálogo que actualmente cuenta con un número aceptable de títulos, para que puedan descargarlos y jugar todos aquellos que sean simplemente suscriptores de la plataforma, disponiendo de títulos completamente exentos de anuncios y de sistemas de pago integrados.

La compañía sigue adelante por su apuesta por los juegos móviles y ahora anuncia su asociación con Ubisoft para el desarrollo de tres títulos exclusivos que se irán lanzando ya para el próximo año 2023 para los suscriptores del servicio de Netflix en todo el mundo.



Reforzando la apuesta por los juegos móviles

Se tratan de Valiant Hearts, Mighty Quest y Assassin’s Creed.

Valiant Hearts es, según el anuncio ofrecido por ambas compañías, la secuela del Ubisoft Valiant Hearts: The Great War, contando además con el mismo equipo central y conservando el ADN gel titulo original, donde básicamente se presentará una historia diferente y será lanzado en enero de 2023.

The Mighty Quest es un nuevo juego que estará basado en The Mighty Quest for Epic Loot, estando inspirado en el género roguelike con una experiencia centrada en el combate de hack-and-slash, y con la llegada puesta también en 2023.

Y por último, Assassin’s Creed en Netflix será un juego exclusivo basado en la serie Assassin’s Creed.

Para Netflix:

Estamos encantados de trabajar con Ubisoft, cuyo historial en la creación de mundos memorables para los fanáticos es inigualable. Esta asociación brindará a nuestros miembros acceso exclusivo a algunas de las franquicias de juegos más emocionantes a medida que continuamos construyendo un catálogo de excelentes juegos móviles para nuestros miembros en todo el mundo

Para Ubisolft:

A medida que continuamos creando excelentes experiencias en todas las plataformas, nos complace asociarnos con un socio tan innovador y creativo como Netflix. Creo que esta asociación será una gran oportunidad para que los miembros de Netflix exploren más a fondo nuestros mundos y universos en dispositivos móviles

Salvo Valiant Hearts, de momento no se sabe cuando se producirá el lanzamiento de Valiant Hearts de forma más precisa.

Habrá que esperar a que vayan ofreciendo más detalles sobre cada uno de estos tres títulos conforme se vaya acercando el momento del lanzamiento.

Más información: Netflix