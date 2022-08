Google Drive ofrece nuevas opciones para el uso compartido de archivos

Google Drive está sumando nuevas opciones que facilitará el trabajo colaborativo dentro de las empresas y organizaciones.

La última actualización de Drive facilita que los miembros de un equipo puedan trabajar de forma colaborativa con usuarios que no tienen cuenta de Google. Te contamos de qué se trata esta nueva dinámica.

Nuevas opciones para trabajar en equipo desde Google Drive

Una de las opciones que ofrece Google Drive a aquellos usuarios que usan sus funciones como parte de su herramientas de trabajo es la posibilidad de compartir documentos con personas que no tienen una cuenta de Google.

De esta manera, pasando por un breve proceso de verificación estas personas a modo de «invitados» pueden colaborar con el archivo durante 7 días. Así que podrán visualizar el archivo, editar o dejar comentarios sin necesidad de crearse una cuenta de Google. Por supuesto, siempre que le hayas dado todos estos permisos dentro de Google Drive.

El equipo de Google ahora quiere extender esta dinámica permitiendo que las personas invitadas también puedan crear archivos o suban su contenido a las cuentas de Drive compartida. Una nueva opción que se extiende a Documentos, Presentaciones, Hojas de Cálculo y Sites.

Un detalle a tener en cuenta que es que esta dinámica no está disponible para usuarios con cuentas personales de Google, sino que se aplica para clientes de Google Workspace Essentials, Business Standard y Plus, Education Plus, Enterprise Standard y Plus.

Esta nueva función estará habilitada de forma predeterminada cuando se active el uso compartido con personas invitadas. Así que el administrador o el usuario tendrá que gestionar los permisos para personalizarlos al estilo de trabajo que espera realizar con las personas invitadas.

Esta nueva dinámica forma parte de las series de actualizaciones que el equipo de Google ha lanzado en los últimos meses para facilitar un modelo de trabajo híbrido.