La película de Blackberry que contará la historia de la marca

Hay marcas que suben como la espuma para caer a una velocidad impresionante. Yahoo, Netscape, Blackberry… esta última es especialmente interesante para ser analizada en el mundo móvil, donde resistió hace relativamente poco, cuando lanzaron en 2019 el excepcional BlackBerry Key2 (móvil que mi cuñado sigue usando sin problemas).

BlackBerry era toda una referencia, con una participación del 20 % en el mercado global hace solo 10 años, pero android y iOs lo mataron.

Esta historia está lista para ser una película titulada «BlackBerry», donde, según cuentan en Variety, veremos cómo creció a principios de la década de 2000 y cómo desapareció durante la década de 2010.

Ya se ha acabado la producción de la película, rodada en Canadá, país de origen de la marca, pero aún no han divulgado la fecha de lanzamiento.

Los protagonistas serán Glenn Howerton, de It’s Always Sunny in Philadelphia, y Jay Baruchel, de This Is The End, seguramente interpretando a los dos fundadores de la compañía.

La marca obtuvo la licencia de otros fabricantes para fabricar teléfonos, y TCL ya hizo teléfonos BlackBerry antes de que OnwardMobility se hiciera responsable de la marca. Desde entonces, nada se ha fabricado.

Estas películas nos ayudan a conocer las startups por dentro, a ver cómo crecen desde cero persiguiendo sueños y esquivando obstáculos, animando a los emprendedores a seguir luchando y a saber cuándo han de cambiar de mano, ya que cuando los gigantes se meten en tu negocio, es mejor ir pensando en alternativas o juntarse a ellos.