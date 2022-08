Apple postergará el lanzamiento de iPadOS 16

Desde la escisión de iPadOS como un sistema independiente con respecto a iOS, sus lanzamientos usualmente han sido en paralelo.

Ahora, ad portas de la llegada de una nueva versión del sistema operativo móvil de los dispositivos Apple, la compañía confirmó que su versión homóloga para el iPad llegará de manera desfasada.

iPadOS 16 no llegará junto a iOS 16

Apple ha decidido retrasar el lanzamiento de ‌iPadOS 16‌, con el fin de continuar trabajando en la resolución de errores y otros problemas con la función Stage Manager, que llegará a los modelos de iPad M1.

Esta decisión fue confirmada en conversaciones de Apple con TechCrunch, medio ante el que la empresa reveló que no habrá una versión de iPadOS 16.0 presente en el próximo lanzamiento de iOS. «Este es un año especialmente importante para iPadOS. Como su propia plataforma con características diseñadas específicamente para iPad, tenemos la flexibilidad de entregar iPadOS en su propio horario. Este otoño, iPadOS se enviará después de iOS, como la versión 16.1 en una actualización de software gratuita», declaró la compañía.

Según lo que la misma empresa ha descrito, esta futura actualización dotará a la interfaz del sistema con la capacidad de reaparecer el riel lateral del Stage Manager haciendo uso de un gesto, mientras la función está en pantalla completa.

Aunque no es primera vez que Apple toma una determinación con respecto al estricto calendario con el que administran sus lanzamientos y actualizaciones, no deja de ser un acto inusual para la compañía. Según reportes de desazrrolladores, la nueva interfaz implementada aún está cargada de errores, acumulando quejas sobre problemas aún no resueltos.

Todo esto se resume en que Apple se saltará el lanzamiento de iPadOS 16.0 durante este otoño y pasará directamente a 16.1. Esto implica que aquella será la primera versión de iPadOS 16 se enviará a los usuarios que no sean beta después de la llegada de la primera versión de iOS. Parece probable que los dos lanzamientos de 16.1 lleguen al mismo tiempo, o aproximadamente, aunque Apple no ha confirmado la especulación.

Con respecto al cronograma actualizado de lanzamientos, Apple publicó ayer la primera versión beta de una próxima actualización de iPadOS 16.1 a los desarrolladores, esto con fines de prueba y depuración. Con respecto a iOS 16, Apple también publicó una beta, pero a través de su canal público.