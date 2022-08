Las cinco mejores y mayores fotos de la Luna publicadas en Internet

Pocas cosas son tan fotografiadas como la luna, nuestro satélite, visible desde cualquier parte del globo, admirado por todo el mundo desde hace miles de años.

Muchas de esas fotografías no pasan de un disco blanco desenfocado, ya que no es fácil hacer una foto decente desde la superficie de la Tierra, y menos con las cámaras de los móviles. Sí, hay excepciones, como las de las cámaras del Huawei P30 y P40, por ejemplo, que tienen un zoom impresionante, o las de muchos modelos de Samsung, pero la Luna no está hecha para ser capturada por un móvil.



Por otro lado, si ponemos una reflex enganchada a un telescopio, o tenemos un telescopio sincronizado con una app, podemos hacer fotos realmente espectaculares, y la colección que aquí os muestro, es un claro ejemplo del tema.

Veamos cuáles son las cinco fotos más impresionantes de la Luna:

– La publicada por @cosmic.speck en Instagram, una foto de 174 megas que puede verse en todo su esplendor en reddit.com. Podemos hacer zoom de esta maravilla hasta ver los cráteres de cerca, ya que está hecha con más de 200.000 fotografías individuales.

Mirad la foto de Andrew McCarthy y Connor Matherne:

– La de Andrew McCarthy en 2020, una fotografía creada con 140.000 fotos usando cámaras CCD (ZWO ASI 224MC, para agrupar las estrellas y el brillo exterior) y Sony a7ii (para los detalles de la parte iluminada de la Luna). Para hacerla posible, conectó las cámaras con un telescopio Orion XT10 con una montura especial Skywatcher EQ6-R Pro.

– El mosaico de la NASA. La NASA publicó en 2014 un mosaico de alta resolución del polo norte de la luna usando 10.581 imágenes tomadas por la Cámara del Orbitador de Reconocimiento Lunar (LROC) durante cuatro años. La imagen tiene 680 gigapíxeles y cubre 2,54 millones de kilómetros cuadrados. La imagen espacial tiene una resolución de dos metros por píxel, y la imagen comprimida tiene un tamaño de 950 Gigabytes.

Podéis verla en lroc.sese.asu.edu/posts/gigapan.

– La foto de 24.000 píxeles de 2014. Un mosaico cuadrado realizado durante dos semanas en diciembre de 2010 a partir de 1.300 fotogramas en blanco y negro. La ejecución de la imagen se programó para mantener el Sol en lo alto del cielo lunar, pero no directamente sobre su cabeza (su altitud varió de 69° a 82°). Esto creó suficientes sombras para definir los bordes de los cráteres y otra topografía nítidamente. La imagen parece oscura porque, efectivamente, así es la luna, oscura. La superficie lunar refleja solo alrededor del 12% de la luz solar que incide sobre ella.

La podéis ver en gigapan.com.

– 50.000 fotos para hacer la publicada en reddit en 2019, una maravilla de 81 megas también de Andrew McCarthy, con colores y sombras que quitan el hipo.