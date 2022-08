Xiaomi Pad 5, con 20% de descuento una de las tabletas más populares del momento

La Xiaomi Pad 5 es una tableta con una excelente relación entre calidad y precio. Hablé de ella por primera vez a finales del año pasado, y la marca volvió a sorprender hace poco con el modelo Pro, que también anunciamos aquí, en WWWhatsnew.

El caso es que Xiaomi llegará a más gente ahora gracias a un descuento de un 20% de su tableta, de la Pad 5 (con precio original de 349 euros en su modelo 6+128 GB), disponible en este enlace por tiempo limitado.

Ese 20% lo está aplicando a otros productos también como al Redmi Note 11 (de 189 euros), al Redmi Note 11S (de 249 euros) y al robot aspiradora Vacuum-Mop 2C (de 239 euros).

Veamos ahora con más detalle de qué productos estamos hablando.

Xiaomi Pad 5

Está diseñada para ofrecer una buena experiencia tanto en reproducción multimedia como en juegos. De hecho es la que uso para ambas cosas, ya que para productividad sigo siendo de la vieja escuela, que no me aparten del PC.

Cuenta con Qualcomm Snapdragon 860, ocho núcleos hasta 2,96 GHz, y una pantalla de 11 pulgadas 1600x2560P WQHD+ on frecuencia de actualización de 120Hz (ideal para ciertos juegos). Es compatible con DCI-P3 y Dolby Vision, y eso se nota cuando el contenido es compatible.

En RAM, tiene 6GB, y en almacenamiento 128GB, más que suficiente para la gran mayoría de las aplicaciones actuales.

La cámara, aunque no es mala, no es su punto fuerte. Tiene una trasera de 13MP y una frontal de 8MP, dejando claro que si se quieren fotos, se use el móvil. Ideal para videoconferencias, eso sí.

La batería es de otro planeta, 8720mAn (Typ), con cargador integrado de 22.5W. Dura varios días.

El audio hace juego con su pantalla, con altavoces cuádruples, altavoz de gran formato de 16 mm x 20 mm y compatible con Dolby Atmos.

Otros productos con descuento

Durante estos días son varios los productos que tendrán un 20% de descuento, y entre ellos se encuentran tres bastante populares:

Redmi Note 11 (de 189 euros): Con Snapdragon 680 Octa Core y pantalla de 6.43 pulgadas, cuenta con frecuencia de actualización de 90 Hz y, 4GB+128GB. Su punto fuerte es la cámara y la batería. Cámara trasera cuádruple AI de 50MP + 8MP + 2MP + 2MP, con cámara frontal de 13MP, y batería de 5000 mAh con carga rápida Pro de 33 W.

(de 249 euros): Con procesador MediaTek Helio G96 de ocho núcleos, es una de las cámaras más impresionantes del mercado, con 108 MP. Tiene frecuencia de actualización de 90 Hz, pantalla FHD+AMOLED de 6,43 pulgadas y carga rápida Pro de 33 W con batería de 5000 mAh.

Robot aspiradora Vacuum-Mop 2C (de 239 euros): Su punto fuerte es la cámara giroscópica, con un ángulo de visión de 166º. El robot mide 353 × 350 × 81.5 mm y pesa 3,3 kg. Captura hasta 30.000 fotografías para hacer el mapa de la casa, con 15 sensores para saber en todo momento dónde está y qué decisión tiene que tomar para perfeccionar la limpieza. Tiene cuatro niveles de succión y una batería de 2,600 mAh.

