5 accesorios en casos de apagones eléctricos, para estar lo mejor preparados posible

Siempre está la posibilidad de que ocurra un apagón eléctrico en cualquier momento, y ya que es algo que no podemos prever, lo mejor es estar preparados para este tipo de eventos desafortunados.

Esta no es una tarea complicada, y para que tengas el mejor equipo disponible en casa por si llegase a haber un apagón en tu ciudad o localidad, el día de hoy te estaremos mostrando hasta 5 accesorios básicos que puedes tener en casa para estos momentos de incertidumbre.

Baterías portátiles

Más conocidas como Power Bank, las baterías portátiles sin duda vienen siendo sin duda una de las mejores herramientas que puedes tener en casa para cuando no haya electricidad. Y es que desde estas pequeñas baterías, tendrás la posibilidad de cargar móviles, audífonos, luces, entre otros aparatos eléctricos.

Hay una gran cantidad de marcas y modelos diferentes de baterías que puedes encontrar, yendo desde modelos que se cargan con la luz del sol hasta las que son de alta capacidad, que suelen ofrecer una mayor autonomía que las demás.

Linternas impermeables

Aunque las linternas normales suelen arrojar un haz de luz bastante bueno y su rendimiento es decente, no habrá nada mejor que tener en casa una buena linterna impermeable, por si llegara a haber alguna emergencia que involucre al agua.

Estas por lo general suelen tener una duración de la batería bastante amplia, además de que emitir luces que pueden llegar a los 150 metros de distancia o más, generalmente.

Hornillos a gas

Si tu cocina solo funciona con energía eléctrica, seguramente no querrás ingerir alimentos sin calentar en una fría noche de apagón. Por ello, una buena opción es que adquieras algún hornillo a gas que te permite cocinar comidas rápidas y sencillas, al menos mientras que llega la electricidad. El precio de estos variará de acuerdo a su tamaño, pero por lo general no llegan a costar más de 30 o 40 euros.

Paquetes de baterías AA o AAA

Tener unos paquetes de baterías AA o AAA en casa resulta ser otro consejo maestro para tiempos de apagones. Hay opciones realmente buenas que presentan una vida útil que puede llegar hasta una década, sin mencionar que tampoco suelen sobrepasar los 10 euros como mucho, así que no te quedes sin las tuyas para cargar tus linternas, radios u otros aparatos.

Velas de larga duración

Por último pero no por ello menos importante, tenemos a las muy bien conocidas velas. Para situaciones donde no haya electricidad y no sepas por cuánto tiempo la situación seguirá así, puede salvarte el tener un paquete de velas, sobre todo si son de larga duración las cuales pueden llegar a durar encendidas más de 30 o 40 horas sin problema.