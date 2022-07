Calibre, conoce las nuevas funciones de esta última versión del gestor de e-books

Calibre es conocido por ser un software gratuito para ordenadores que tengan Mac, Windows o Linux como sistema operativo, diseñado para gestionar diferentes aspectos relacionados con los e-books, excepto su creación.

Es así que Calibre puede ser usado como una biblioteca digital, así como para llevar a cabo la conversión entre e-books que tengan los siguientes formatos: epub, azw3, doc, mobi y pdf.

Por más de 10 años Calibre ha sido una herramienta de gran utilidad para aquellos ávidos de la lectura de libros electrónicos, la cual no ha experimentado grandes cambios. Sin embargo, se dio a conocer hace poco de nuevas mejoras añadidas a Calibre 6.0, su última versión. Se trata de tres características que harán de Calibre una herramienta más robusta y práctica para quienes ya han tenido la oportunidad de usarla.

La primera de ellas es la función de lectura en voz alta, la segunda el protocolo Calibre y la tercera la posibilidad de realizar búsquedas en el texto. Esto último te resultará muy útil en aquellos casos donde no recuerdes el título de una obra literaria como La Ilíada y puedas realizar su búsqueda entre todos tus e-books, utilizando el nombre de alguno de los personajes de la obra como Homero para encontrarla.

Realizar una búsqueda con Calibre 6.0

Algo que debes saber es que la efectividad de estas búsquedas requerirá que primero Calibre realice una indexación del contenido, de manera que el libro termine siendo añadido a la base de datos del software.

Para iniciar esta acción lo primero que deberás hacer será dirigirte a la barra de búsqueda y pulsar en el icono FT (Full Text).

Esto hará que se muestre en pantalla un cuadro de dialogo con el siguiente texto: Index books in this library to allow searching ther full text.

Acompañando a este texto podrás observar una casilla, la cual deberás marcar para activar. Al hacer esto Calibre pondrá en marcha la indexación del libro indicando cuántos libros han sido procesados, junto con el porcentaje que representa lo procesado dentro de la biblioteca, así como el tiempo restante para finalizar el procedimiento.

Además, podrás ajustar la velocidad a la cual Calibre efectúa esta acción, pudiendo ser esta lenta o rápida. De elegir esta última deberás procurar no estar realizando ninguna otra tarea en la PC, ya que el consumo de recursos que hace Calibre para indexar los libros bajo esta modalidad es alto.

Una particularidad de este proceso es que, aun sin haber terminado, se habilitará un botón que podrás usar para realizar la búsqueda del libro con base en su contenido.

En cuanto al protocolo Calibre, este podrás usarlo para acceder a una biblioteca, un libro o punto especifico dentro de un libro. De modo que a través de esta función podrás poner accesos directos en cualquier carpeta del ordenador que al pulsarlos te dirijan una URL con el protocolo Calibre:// o introducir esa URL en un programa de terceros para abrir el libro.

Esta URL podrás obtenerla abriendo el visor interno de Calibre y luego pulsando en Ir a > Ubicación. Después, pulsa en copiar de manera que al final obtengas una URL parecida a esta:

«Calibre://view-book/un_ejemplo/2022/EPUB?open_at=código»

Pulsando AQUI serás dirigido a la pagina de Calibre desde la cual podrás descargar su ultima versión