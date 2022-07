El adictivo Wordle se convierte en un juego de mesa

Si Wordle ya te ha robado más horas de las que te gustaría este año, y aún no puedes despegarte de este adictivo juego, puede que te interese la nueva propuesta.

Parece que no ha sido suficiente con éxito que ha logrado en su versión online que quieren llevarlo directamente a la casa de los usuarios. Sí, Wordle se convertirá en un juego de mesa para pasar el rato con tus amigos.

Wordle se convierte en un juego de mesa

Si no tienes suficiente con jugar a Wordle en tu móvil o tu ordenador, entonces puede que te interese saber que pronto podrás conseguirlo como un juego de mesa. Tal como mencionan en CNN, Hasbro se asoció con New York Times para lanzar el nuevo producto Wordle: The Party Game.

Un juego de mesa para pasar el rato con tus amigos o familiares siguiendo la misma dinámica que ya conoces. Los jugadores tendrán que adivinar la palabra de cinco letras teniendo como límite hasta seis oportunidades.

La puntuación será la misma. Así que más rápido adivines la palabra, y menos intentos necesites, más puntuación tendrás al final del juego. Por supuesto, podrás contar con algunas ayudas, tal como sucede en la versión online, que te señala si la letra que has elegido es correcta y está en el lugar equivocado o si has acertado.

Para organizar las partidas será necesario que los jugadores se turnen para ser el anfitrión. Los jugadores podrán llevar un tablero de forma individual o también se pueden organizar equipos para competir entre sí. En total, hay cuatro versiones diferentes para jugar.

Tal como puede verse en la página de lanzamiento del juego, cuando el usuario compre Wordle: The Party Game, tendrá todos los elementos que necesita para la partida… pizarras, marcadores, fichas de colores y hasta una lista de palabras reunidas por el New York Times, que se pueden usar en el juego.