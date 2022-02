Así puedes crear tu propio Wordle y desafiar a tus amigos

Si eres uno de los fans de Wordle, te interesará conocer esta propuesta para crear tu propio juego de palabras y compartirla con tus amigos.

No te preocupes que la dinámica es muy simple, y solo tendrás que completas unos pocos datos para personalizar y compartir tu juego de palabras.

Cómo crear tu propio Wordle

Ya hemos mencionado algunas opciones para jugar a este popular juego de palabras con algunas alternativas para jugar a Wordle en español. Y también te hemos compartido algunos trucos para jugar a Wordle más de una vez por día.

Pero si lo que quieres es crear tu propio Wordle para desafiar a tus amigos y familiares, entonces te interesará conocer la propuesta de Custom Wordle. Y la dinámica es muy simple.

Solo entras a este enlace y selecciona «Make your own wordle» para que comiences a crear tu propio juego de palabras. Pueden ser palabras en español, inglés, francés y alemán. O puedes elegir «No dictionary» para valerte de cualquier idioma o usar esas palabras inventadas con tus amigos.

Puedes respetar la dinámica del juego original de usar palabras de solo 5 letras, o usar cualquier palabra sin preocuparte por el límite en la cantidad de letras. Una vez que configuras el idioma y escribes la palabra que esconderá el juego, verás que se crea el enlace para que lo compartas con tus amigos.

Si tus amigos ya han jugado a Wordle no tendrán ningún problema, ya que sigue la misma dinámica. Tienen 6 intentos para descubrir la palabra elegida. Si las letras que escriben no forman parte de la palabra, entonces serán grises. Si forman parte de la palabra pero no están en la ubicación correcta, serán amarillas. Y si han acertado la ubicación, verán que las letras toman el color verde.

Y al final, también contarán con una especie de estadísticas para que comparen el desempeño entre el grupo. Así que si quieres pasar un buen rato con tus amigos, o desafiarlos, puedes usar este recurso para crear tus propio Wordle.