Es posible dar apariencia del Nothing Phone (1) a otros móviles gracias al trolleo de Dbrand

Con la presentación oficial del Nothing Phone (1) esta misma semana, donde aquí tenéis todos los detalles, anticipábamos que con el tiempo veríamos aparecer fundas para móviles que imitarán la parte trasera de este curioso modelo que no está dejando a nadie indiferente, y mucho menos para los entusiastas de la tecnología.

Y si bien hasta ahora ningún fabricante se ha atrevido a lanzar una funda que imitase la parte trasera de los Nothing Phone (1) incluyendo los juegos de luces en tiras de LED programables, aunque tiempo al tiempo, una compañía llamada Dbrand, siguiendo su filosofía de empresa de productos para la personalización de móviles, acaba de lanzar una edición limitada de adhesivos y fundas para móviles llamada irónicamente Something, que imita la parte trasera del Nothing Phone (1) en otros modelos de móviles.



Por ahora ofrece adhesivos y fundas al precio de 24.95 dólares y 49,95 dólares, respectivamente, para los iPhone 13 Pro Max, el Pixel 6 Pro y el Samsung S22 Ultra, aunque la compañía planea extender el lanzamiento para otros dispositivos, según la demanda, donde además de otros modelos de móviles, también piensa dar el salto a otros dispositivos, como las consolas Nintendo Switch.

Un modelo a imitar por otros

Dbrand se la conoce, además del marketing agresivo, por su tono jocoso a la hora de imitar a los productos de gigantes tecnológicos, hasta el punto de haber llegado a entrar en conflicto con Sony por la venta de reemplazos de placas laterales para la PS5 con el mismo diseño e incitando al gigante asiático a demandarles, aunque ante la llegada de la carta de cese y desistimiento, Dbrand alteró el diseño para que se alejasen del diseño de las originales.

En la web de la línea Something señala, entre otras cosas, que el plagio no es un delito, argumentando que:

Algunos podrían acusarnos de robo. Aquí está nuestro contador: no robamos nada. Después de todo, hemos pasado mucho tiempo analizando el hardware interno gracias a nuestra iniciativa Teardown. Como resultado, estamos excepcionalmente calificados para copiar una estética de diseño industrial y «reinterpretarla creativamente» para otros dispositivos. Eso no es robo, es plagio, que definitivamente no es un delito. Lo revisamos.

En cualquier caso, aquellos que quieran imitar el diseño de la parte trasera de los Nothing Phone (1), ahora disponen de adhesivos y fundas para modelos de móviles determinados, y dado el entusiasmo por el Nothing Phone (1), volveremos a anticipar que veremos más iniciativas parecidas a lo largo del tiempo, y todo por la originalidad de la parte trasera de este modelo que lo hace destacar frente al resto de móviles Android.

Más información: Dbrand