El modo imagen en imagen (PIP) llegó a YouTube para iOS

YouTube anunció el inicio de la implementación y soporte del modo imagen en imagen para todos los usuarios de iOS en los Estados Unidos, más sus usuarios suscritos a YouTube Premium a lo largo del mundo.

Esta función ahora permite a los propietarios de iPhone y iPad cerrar la aplicación de YouTube cuando ven un video y continuar viendo el contenido en una pequeña ventana emergente. ventana mientras hacen otras cosas en sus dispositivos.

Modo Picture in Picture llega a YouTube para iOS

El soporte de imagen en imagen estaba disponible anteriormente para los suscriptores premium de YouTube en los Estados Unidos, pero ahora está disponible para todos los usuarios de YouTube en los Estados Unidos. Para otros países, se requiere una suscripción premium para acceder a la función de imagen en imagen. Picture-in-picture está disponible para los videos que no son de música para los no suscriptores de EE. UU., y no estará disponible para la música a menos que tenga una suscripción premium.

Google confirmó el año pasado que el soporte de imagen en imagen se implementaría tanto para los usuarios de YouTube Premium como para los que no pagan y ha estado en prueba, pero tomó algún tiempo para que la función se implementara para todos. «Reconocemos que este ha sido un lanzamiento lento para una función muy solicitada», se lee en el artículo de soporte sobre imagen en imagen. YouTube dijo que quiere «agradecer a todos los que compartieron comentarios durante los experimentos y esperaron pacientemente este momento».

Para usar imagen en imagen en la aplicación de YouTube, simplemente seleccione un video para mirar y luego salga de YouTube deslizando hacia arriba desde la parte inferior de la pantalla. El video se transferirá a un mini reproductor que se puede mover por la pantalla.

La función de imagen en imagen está disponible para dispositivos ‌iPhone‌ y ‌iPad‌ con iOS y iPadOS 15 y superior. Si algún dispositivo elegible aún no accede a esta función, se implementará durante los próximos días.