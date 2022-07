Lo que llegará a suscriptores de Google One en el ámbito de las videollamadas

Google lanzó las membresías Google One hace cuatro años para que los usuarios particulares puedan ir sumando nuevas características a sus cuentas de usuario acorde a sus necesidades, comenzando con el aumento de la capacidad de almacenamiento en la nube.

Con el tiempo, Google One ha ido sumando nuevas prestaciones con el objetivo de diferenciarse aún más de las cuentas gratuitas, y ahora dan un paso más en este sentido introduciendo una serie de características que hasta ahora eran exclusivas en Google Meet para las suscripciones de pago de Google Workspace para empresas.



Más valor añadido para las suscriptores Google One

Eso sí, estas características para Google Meet llegarán a los suscriptores premium de 2 TB y de planes de Google One superiores, excluyendo a los suscriptores de Google One para 100 GB y 200 GB, y no en todos los mercados por el momento, limitándose por ahora a mercados como Estados Unidos, Canadá, México, Brasil, Japón y Australia, con la promesa de extenderse a otros mercados a lo largo del tiempo.

En primer lugar, los suscriptores de Google One a los que les llegue estas prestaciones ya no estarán limitados a 1 hora máxima por videollamada, ya que cada videollamada podrá tener una duración máxima de hasta 24 horas, abriendo todo un abanico de posibilidades.

También se incluye el filtrado del ruido de fondo para una participación más clara y nítida, permitiendo escuchar lo que se dicen sin las molestias de ruidos «como ladridos de perros o sonidos de construcción».

Y por último podrán grabar un guardar las sesiones de forma segura en Google Drive para facilitar un acceso posterior.

La compañía avanza además que:

Con el tiempo, los miembros de Google One obtendrán acceso a funciones premium seleccionadas adicionales de Google Workspace, en Google Meet, Gmail y Calendar, y otros productos de Google.

Google emplaza a los particulares a registrarse al plan de Google One de 2 TB (¿veremos desaparecer los planes inferiores a lo largo del tiempo?) y a las empresas a un plan de Google Workspace Business.

Más información / crédito de la imagen: Google