Globe, para explorar el mundo y consultar información desde una nueva perspectiva

Actualmente podemos encontrar en internet páginas web que nos ofrecen diversas vistas cartográficas generadas digitalmente. En ellas podemos comprobar diferentes aspectos relacionados con el mundo y las personas que lo habitan.

Lo último dado a conocer en este ámbito viene de parte de Mapbox, una empresa que proporciona mapas en línea desarrollados por encargo para otras empresas de distintos sectores, con el propósito de ofrecer a estas herramientas cartográficas que contribuyan a la optimización de sus operaciones.

El último de ellos, Globe, ofrece una vista del mundo en este enlace, donde los usuarios podrán divisar diferentes aspectos que resulten de utilidad, ya sea para planificar sus vacaciones o efectuar el seguimiento de un envío realizado por alguna empresa como DPD, la cual se ha consolidado como uno de las mejores opciones en el ámbito de la paquetería internacional y que ahora, con la integración de la vista Globe en su plataforma, refuerza aún más esta posición.

Worldwide parcel delivery company @DPDgroup_news on why they use Globe view: “We wanted to use innovative and leading-edge technology, we also wanted it to be in a format that would be easy to use. Mapbox Globe view has definitely delivered on that.” More: https://t.co/I6Ebbl6ocM pic.twitter.com/IQLdqALNV8 — Mapbox (@Mapbox) June 28, 2022

Así también la vista Globe de Mapbox puede ser utilizada por agencias de viajes u hoteles a fin de brindar a los usuarios un medio que facilite a estos llevar a cabo la planificación de un viaje o de sus vacaciones, permitiendo también consultar regiones más amplias para establecer una comparación de listados.

Añadido esto, la vista Globe rompe los convencionalismos, mostrando los resultados de una manera más dinámica e interesante respecto al método tradicional.

Globe permite también observar el alcance de diferentes fenómenos meteorológicos ocurriendo en tiempo real, de manera que puedas obtener una perspectiva más amplia de estos. De esta manera, podrás tener una mejor noción sobre cómo el Sol, las masas de tierra y el agua inciden sobre la dirección y la intensidad del viento.

¿Cómo funciona Globe?

La vista Globe funciona de la misma manera en que lo hacen el resto de proyecciones de Mapbox, pudiendo esta ser habilitada mediante Mapbox Studio o con ayuda del método setProjection.

Todos aquellos mapas que tengan la posibilidad de mostrarse bajo la vista Globe lo harán mediante una transición sutil que conduzca a una vista de globo esférico al llevar el zoom a un determinado punto.

Tomando en cuenta que la vista Globe constituye una característica ejecutada del lado del cliente, es posible trabajar con ella sin necesidad de efectuar cambios en las capas de datos personalizadas.

Cabe mencionar que Globe dispone de una serie de elementos que permiten al usuario ajustar aspectos de la vista generada en pantalla como el color del espacio, así como de la atmosfera alrededor del globo y la visibilidad de las estrellas.

Show us your globes! 🌍 Use #mapboxglobe and tag us to submit globes to our showcase. Beautiful, weird, zany, practical… what will you globe?? pic.twitter.com/Dh2tQ66kXG — Mapbox (@Mapbox) June 28, 2022

Custom map styles = Custom globes ✨ Add Globe view to existing styles in Mapbox Studio with one click – then share your creations! #mapboxglobe pic.twitter.com/oPKzY97VTg — Mapbox (@Mapbox) June 29, 2022

Pulsando AQUÍ serás conducido a una página web con un mapa de nombre River Runner presentado bajo la vista Globe, donde podrás tener la oportunidad de pulsar en cualquier lugar del mundo para simular el recorrido realizado por una gota de lluvia desde ese punto hasta el océano más cercano.