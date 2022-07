Cómo saber si tu cuenta de Google ha sido pirateada

Como bien sabemos, el tema de la ciberseguridad es algo bastante serio que puede afectarnos a todos y cada uno de nosotros. Y al igual que ocurre con otro tipo de cuentas de interés, las de Google resultan ser una de las más pirateadas de todo internet.

Por este motivo, si sientes que actualmente tu cuenta de Google puede estar siendo pirateada de alguna manera, el día de hoy te estaremos compartiendo algunas señales que pueden indicar si tu cuenta realmente ha sido hackeada.

La contraseña de tu cuenta se ha cambiado

Es bastante obvio el reconocer que si tu cuenta de Google ha cambiado de contraseña de forma repentina (y no has sido tú o alguna persona conocida que tenga acceso a tu cuenta), es que ha sido pirateada por hackers.

Como tristemente ya suele ser la costumbre, estos podrían estar tratando de evitar que entres para así robar toda la información posible o, para evitar que vuelvas a entrar en esta otra vez, sea por las razones que sea.

Alguien más ha iniciado sesión en tu cuenta

Imagina que estás tranquilamente, navegando en tu móvil o en el ordenador, y de la nada te llegue un correo de Google diciéndote: Hemos detectado un nuevo inicio de sesión en tu cuenta de Google en un dispositivo X.

Aunque esto no debería aparecerte por nada del mundo (al menos de que seas tú o alguien de tu confianza que tiene tus datos de acceso), lo bueno es que cada vez que alguien inicia sesión en una cuenta, Google envía una alerta de seguridad y también hace un registro del dispositivo y la dirección IP desde donde se realizó el ingreso.

Cambian las configuraciones de seguridad de tu cuenta

Como los hackers saben que muy probablemente te des cuenta tarde o temprano de lo que están haciendo, estos también intentarán cambiar la dirección de correo electrónico de recuperación de tu cuenta, entre otros factores técnicos de seguridad. Evidentemente, es algo que hacen para que ni con tu correo secundario de auxilio puedas recuperar tu cuenta.

Tienes correos abiertos que sabes perfectamente que no has leído

Otra señal que puede delatar a cualquier ladrón de información, es la de ver correos electrónicos abiertos y que muy bien sabes que no has abierto, lo cual sin duda te generará un aire de desconfianza con la seguridad actual de tu cuenta ante cualquier hacker.

Aún más que esto, también puedes analizar si hay correos enviados de tu parte que no hayas enviado tú precisamente. Aunque un hacker conocedor no sería capaz de dejar a la vista cosas como estas, no está de más revisar por si encuentras algún e-mail extraño enviado desde tu cuenta, lo que sin duda significaría que alguien ha violado tu privacidad.