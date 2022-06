Facebook bloquea publicaciones sobre píldoras abortivas

Durante los últimos días se ha estado publicando mucha información sobre la situación que están viviendo en Estados Unidos, donde la libertad para practicar abortos se ha reducido considerablemente debido a recientes decisiones políticas.

Estamos hablando de un país que tiene casi un millón de abortos al año, contando solo los realizados en clínicas, con seguimiento, por lo que limitar o prohibir el aborto en ese contexto, es algo realmente preocupante.

Debido a esta situación, muchas son las personas que están publicando en Facebook contenido relacionado con el envío de píldoras abortivas por correo a quienes las necesiten, pero Facebook las está cancelando.

La red social está enviando advertencias, y restringiendo la cuenta en algunos casos, cuando un usuario publica algo así, ya que viola los términos de uso de la plataforma.

Textos como «Les enviaré píldoras abortivas por correo a cualquiera de ustedes», encienden la alarma inmediatamente, a veces después del primer minuto después de la publicación. Si se intenta publicar una segunda vez, se puede enfrentar a una cancelación de cuenta.

Facebook recuerda que no se permite que los usuarios compren, vendan o intercambien sustancias como tabaco, marihuana, drogas recreativas y drogas no médicas, pero si se publica el texto «Estoy vendiendo cigarrillos», no pasa nada, lo que deja claro que hay una preocupación masiva con la situación de las píldoras abortivas.

En los casos en los que la cuenta se ha restringido, la penalización duró 24 horas.

No se sabe si esta reacción de Facebook comenzó después de que la Corte Suprema decidió sobre el caso o si ya existía antes, pero está claro que si no es en Facebook, la gente buscará las píldoras en otro lugar, comenzando así con un mercado negro impensable en 2022.