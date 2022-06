Inteligencia artificial para manipular ordenadores a través de ondas cerebrales

En un futuro próximo, los ordenadores podrían «sentir» que los usuarios tienen un problema y atender alguna necesidad puntual, simplemente detectando ondas cerebrales.

Esta es una posibilidad investigada por científicos de la Universidad de Copenhague y la Universidad de Helsinki, que para este propósito implementaron un sistema de IA.

Científicos exploran la posibilidad de manipular un ordenador mediante la detección de ondas cerebrales, con apoyo de IA

Con el fin de explorar la factibilidad de utilizar reacciones humanas implícitas, registradas a través de ondas cerebrales procesadas mediante interfaces cerebro-ordenador para enviar órdenes a un equipo, un equipo de investiación implementó un sistema que busca aplicar este principio a la edición de imágenes, con la proyección de extender esta modalidad a otras aplicaciones de uso.

«Podemos hacer que un ordenador edite imágenes completamente en función de los pensamientos generados por sujetos humanos. El ordenador no tiene absolutamente ninguna información previa sobre qué características se supone que debe editar o cómo. Nadie ha hecho esto antes», dice el profesor asociado Tuukka Ruotsalo, del Departamento de Ciencias de la Computación, Universidad de Copenhague.

En el estudio correspondiente a esta investigación, se equipó a 30 participantes con capuchas que contenían electrodos que mapean las señales eléctricas del cerebro. Todos los participantes recibieron las mismas 200 imágenes faciales para mirar. Asimismo, se les encomendó una serie de tareas como buscar rostros femeninos, buscar personas mayores, buscar cabello rubio, entre otras actividades.

Los participantes no realizaron ninguna acción y miraron brevemente las imágenes: 0,5 segundos para cada imagen. En función de su actividad cerebral, la máquina primero mapeó la preferencia dada y luego editó las imágenes en consecuencia. Entonces, si la tarea era buscar personas mayores, el ordenador modificaría los retratos de las personas más jóvenes, haciéndolas parecer mayores. Y si la tarea fuera buscar un color de cabello determinado, todas las imágenes obtendrían ese color.

«Notablemente, el ordenador no tenía conocimiento del reconocimiento facial y no tendría idea sobre el género, el color del cabello o cualquier otra característica relevante. Aún así, solo editó la característica en cuestión, dejando otras características faciales sin cambios», comenta Keith Davis, investigador de la Universidad de Helsinki.

Algunos pueden argumentar que ya existe mucho software capaz de manipular las características faciales. Eso sería perder el punto, explica Keith Davis:

«Todo el software existente se ha entrenado previamente con entrada etiquetada. Entonces, si desea una aplicación que pueda hacer que las personas parezcan mayores, debe alimentarla con miles de retratos y decirle al ordenador cuáles son jóvenes y cuáles son viejos. Aquí, el la actividad cerebral de los sujetos fue la única entrada. Este es un paradigma completamente nuevo en inteligencia artificial : usar el cerebro humano directamente como fuente de entrada».

Una posible aplicación podría ser en medicina: «Los médicos ya usan inteligencia artificial en la interpretación de imágenes escaneadas. Sin embargo, ocurren errores. Después de todo, los médicos solo son asistidos por las imágenes, pero tomarán las decisiones ellos mismos. Tal vez ciertas características en las imágenes se malinterpretan más a menudo que otros. Dichos patrones podrían descubrirse mediante una aplicación de nuestra investigación», dice Tuukka Ruotsalo.

Otra aplicación podría ser la asistencia a ciertos grupos de personas con discapacidad, por ejemplo, permitir que una persona paralizada pueda operar su ordenador.

«Eso sería fantástico», dice Tuukka Ruotsalo. «Sin embargo, ese no es el enfoque de nuestra investigación. Tenemos un amplio alcance, que busca mejorar el aprendizaje automático en general. La gama de posibles aplicaciones será amplia. Por ejemplo, dentro de 10 o 20 años es posible que no necesitemos usar un mouse o escribir comandos para operar nuestro ordenador . Tal vez podamos usar el control mental».

Sin embargo, hay elementos que no se pueden subestimar, como las implicancias éticas de este experimento. Según Tuukka Ruotsalo: «Quienquiera que adquiera este conocimiento podría obtener una visión profunda de las preferencias de una persona. Ya vemos algunas tendencias. La gente compra ‘inteligentemente’. ‘ relojes y dispositivos similares capaces de registrar la frecuencia cardíaca, etc., pero ¿estamos seguros de que no se generan datos que proporcionen a las corporaciones privadas un conocimiento que no querríamos compartir?».

“Veo esto como un aspecto importante del trabajo académico. Nuestra investigación muestra lo que es posible, pero no debemos hacer las cosas solo porque se pueden hacer. Esta es un área que, en mi opinión, debe ser regulada por lineamientos y políticas públicas. Si estos no se adaptan, las empresas privadas seguirán adelante», agregó el científico.

Los resultados de esta investigación se presentan en un artículo aceptado para su publicación en el CVPR 2022 (Computer Vision and Pattern Recognition).