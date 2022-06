Google Meet se actualiza para mejorar la calidad del audio en las llamadas

Google Meet está recibiendo una actualización que mejora la calidad del sonido en las llamadas y reuniones.

Una actualización que te ahorrará mucho tiempo tratando de resolver los problemas de sonido, sin importar tu entorno.

Google Meet se actualiza para mejorar la calidad de sonido en las llamadas

En un artículo anterior, te contamos que Microsoft usará la IA para mejorar la calidad de audio en las reuniones en Teams. Pero no es la única actualización pensada para mejorar el sonido de las llamadas o videoconferencias online, ya que Google también quiere mejorar el sonido de Meet.

No quiere que los usuarios tengan que perder tiempo tratando de solucionar problemas de sonido cuando están en una llamada. Ya hemos visto que se han enfocado en filtrar el ruido de fondo para que no se convierta en una distracción en una reunión, y ahora lanza una actualización que elimina la reverberación del sonido:

La eliminación de la reverberación filtrará automáticamente los ecos creados por espacios con superficies duras, como un sótano o una cocina, lo que ayudará a garantizar una calidad de audio óptima.

Así que no necesitarás estar en una habitación preparada acústicamente para evitar este problema, ya que Meet lo solucionará automáticamente por ti. Una dinámica que resultará práctica en múltiples situaciones.

Ya sea una llamada de trabajo, una clase online o si estamos grabando una entrevista para un podcast con diferentes invitados. En el último caso, no tendremos que preocuparnos por el equipo o entorno de nuestro invitado para mantener la calidad de sonido, ya que Meet lo mejorará automáticamente teniendo en cuenta diferentes contextos.

Y por supuesto, nos evitará tener que pasar por un proceso de edición para mejorar la calidad del sonido y minimizar el eco de las llamadas de los invitados. Un detalle a tener en cuenta es que esta actualización de Google Meet no estará disponible para todos los usuarios.

Tal como menciona el equipo de Google, se implementará en las cuentas de Education Plus, Google Workspace Business Standard y Plus, Enterprise Essentials, Standard y Plus,