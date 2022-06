SpaceX construirá más de mil naves para trasladar a un millón de humanos a Marte, según Elon Musk

Es de público conocimiento el interés que tiene Elon Musk por la tecnología espacial, así como su interés por no sólo pisar el planeta rojo, sino que también aspira a colonizarlo en el futuro.

Vislumbrando más detalles sobre cómo proyecta sus planes, el empresario comentó en qué consisten sus planes. Piensa en trasladar a un millón de humanos a marte, a través de mil naves que funcionarían como «Arcas de Noé modernas», según sus palabras.

A sabiendas del impacto que generan sus dichos, Musk utiliza variados (y muchas veces informales) canales para amplificar sus ideas y proyectos. La última afirmación del empresario compartida en Twitter, nuevamente llamó la atención.

Build 1000+ Starships to transport life to Mars. Basically, (very) modern Noah’s Arks.

— Elon Musk (@elonmusk) June 5, 2022