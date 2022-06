Microsoft Outlook facilitará enviar imágenes desde iOS

Microsoft sumará una nueva actualización a la app de Outlook en iOS que facilitará que los usuarios envíen imágenes como archivos adjuntos en sus correos.

Si bien es una opción que está disponible desde hace tiempo en la versión web de Outlook, se complica esta tarea desde iOS ya que ofrece una sola opción para el envío de imágenes.

Microsoft Outlook permitirá enviar imágenes como archivos adjuntos en iOS

Si usas Outlook en tu iPhone, pronto encontrarás una nueva dinámica que te facilitará enviar archivos en los correos electrónicos, siguiendo la misma dinámica que encontramos en su versión web.

Hasta el momento, solo podemos enviar imágenes en un correo electrónico si la integramos dentro del mensaje. Si bien puede servir en más de una ocasión, ya que permite que esté visible sin que el destinatario tenga que realizar ninguna acción extra, no siempre resulta práctica.

Si se trata de una imagen con contenido sensible no resultará práctico ni seguro enviarla incrustada en nuestro correo electrónico. Y por otro lado, puede resultar molesto para el destinatario ver las imágenes como parte de la lectura del email. Sin embargo, Outlook no ofrece otra opción desde su app móvil para iOS.

Un problema que podría resolverse en un futuro cercano tal como se puede ver en la hoja de ruta del equipo de Microsoft. Tal como puede verse en la descripción, Outlook en iOS ofrecerá la posibilidad de enviar una o varias imágenes desde la galería o desde nuestra cuenta en Drive de dos formas.

Podremos incrustar la imagen en el cuerpo del correo electrónico o enviarla como archivo adjunto. Una opción que evitará que tengamos que entrar en la versión web de Outlook para realizar esta acción y mantener nuestra imagen privada cuando enviamos un correo electrónico.

Según la hoja de ruta, esta nueva opción para Outlook está programa para implementarse en junio.