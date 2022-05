Microsoft permitirá usar widgets de terceros en Windows 11

El equipo de Microsoft anunció una serie de novedades interesantes para Windows 11 bajo el contexto de de su conferencia anual de desarrolladores.

Y una de las novedades se centra en la posibilidad de que Windows 11 admita widgets de terceros. Si bien no han compartido demasiados detalles, han dejado la puerta abierta a los desarrolladores que deseen sumarse a esta propuesta.

Windows 11 comenzará a admitir widgets para aplicaciones de terceros

Cuando Microsoft lanzó Windows 11, uno de los aspectos que destacaron del nuevo diseño tuvo que ver con la presencia de los widgets. La idea no solo era que se vean bien en el escritorio de Windows sino que también brinden información relevante al usuario.

Si has dado un vistazo a Windows 11 encontrarás, por ejemplo, widgets para Microsoft To Do y Outlook. Y por supuesto, aquellos widgets que dan información sobre el clima, las noticias, temas de interés, etc. Widgets asociados a los servicios de Microsoft para dar la información correspondiente.

Así que por ahora, Windows 11 solo admite los widgets nativos. Y como vimos, la propuesta de Microsoft con sus widgets es muy limitada. Sin embargo, esto puede cambiar en el futuro. El equipo de Microsoft ha confirmado que quiere potenciar aún más esta experiencia permitiendo que los usuarios usen widgets de terceros en el futuro:

[…] las personas disfrutan del acceso rápido al contenido más importante para ellos sin problemas y sin interrumpir su flujo. A partir de finales de este año, podrá comenzar a crear widgets como experiencias complementarias para sus aplicaciones Win32 y PWA en Windows 11, con tecnología de la plataforma Adaptive Cards .

Así que esto abre la posibilidad de que los desarrolladores creen versiones de sus servicios o aplicaciones para apps Win32 y PWA. Si bien no han compartido cuál será la hoja de ruta para que esta dinámica se haga realidad, han dejado claro que queda abierta esta posibilidad para los desarrolladores.