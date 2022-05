CISO DAY 2022, estos son los expertos que hablarán sobre Ciberseguridad

Se acerca el CISO DAY 2022, el evento organizado por Cybersecurity News (el mayor medio español que trata sobre el sector de la ciberseguridad en España) que traerá a expertos y profesionales para que podamos conocer más sobre cómo protegernos y cuáles son las principales amenazas del momento.

El 9 de junio, de forma híbrida (online y presencial), se tratarán asuntos relacionados con ciberinteligencia, hacking, infraestructuras críticas y ciberseguridad, entre otros.

Podremos asistir a través de Live Streaming en cisoday.es o ir presencialmente a los Cines Palacio de Hielo de Madrid, donde podremos disfrutar de una agenda completa enfocada al CISO por la mañana, con ponencias y mesas redondas. Veremos los desafíos actuales de las empresas y podremos realizar networking con los participantes.

Tendremos dos salas en el evento. En una de ellas se realizarán las ponencias, mientras que en la otra habrá entrevistas One to One a responsables de ciberseguridad.

Entre los ponentes tendremos a Alicia Burrueco, Redactora Jefe de CyberSecurity News; Alexandra Juanas Fabeiro, DPO Grupo Más Movil; Amelia Torres Medrano, CISO en Pre Zero; Ángel Luis Gálvez, CISO en DufryM; Antonio Relvas, Director Cybersecurity Strategy en ZTE; Consuelo Fernandez de Miguel, CISO enTECNATOM GROUP; David Matesanz, CISO de Wealth Manager and Insurance en Banco Santander; Eustaquio Carbonero, Cybersecurity Manager en Mdtel; Francisco Cuesta, Director general adjunto en Mdtel ; Gabriel E. Moline CISO en Leroy Merlin; Guillaume Pillon, Sales Manager Iberica & Latam en Wallix; Héctor Guantes, CISO at BT; Javier Candau, Jefe del Departamento de Ciberseguridad del Centro Criptológico Nacional; Jesús Alonso Murillo, Chief Information Security Officer SIGMA en Europa; Leonardo Amor,CISO en Telefonica Tech; Lucia Clifford, CTO en Yakk; Manuel Barrios Paredes, Global Chief Information Security Officer en SGS; Maria Luz Dominguez, Redactora en CyberSecurity News; Sara Martin Garcia, CISO at Roadis; Soledad Martin Morales, CISO & DPO en Nalanda Global; Sonia Guinea Voss, experta en concienciación y seguridad de la información en Unidad de Riesgos y seguridad de la información – departamentos de Sistemas de información del Banco de España y Vicente Ramirez, profesional de la Ciberseguridad.

Un evento imperdible para todos los que trabajamos en el mundo de la informática.