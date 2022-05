Windows Movie Maker: cómo conseguir este icónico editor de vídeo para ordenadores con Windows 11

Windows Movie Maker es uno de esos programas que no te defraudaba, siempre estaba allí para cumplir (al menos tratar) cualquier reto audiovisual que se le presentara. Es uno de los editores de vídeo más intuitivos y eficaces de la historia del software.

Tristemente, este editor oficial de los ordenadores de Windows fue dado de baja en el 2017, siendo reemplazado por el nuevo programa de Editor de Vídeo. No obstante, esto no significa que el editor no pueda ser descargado en ordenadores con Windows 11.

De hecho, aunque se disponga de este nuevo y último Editor de Vídeo, hay usuarios que aún siguen siendo fieles al único y original editor de vídeo nativo de Windows, así que si tú eres una de esas personas, deberías seguir leyendo para saber cómo conseguirle, y en su versión de Windows Movie Maker completamente oficial.

Hablando ahora de la descarga en sí, esta no resulta ser para nada complicada y solo necesitarás algunos minutos de atención para llevarla a cabo, así que sin más que agregar, vamos a por el procedimiento.

Esto deberás hacer para descargar el editor de Windows Movie Maker en tu ordenador con Windows 11

Primero que todo, tendrás que ingresar aquí para ser redirigido a la página de Internet Archive, que viene siendo el sitio donde se te permite acceder a millones de páginas en sus versiones anteriores y de hace años.

Dicho esto y como podrás ver cuando entres en el enlace, estarás dentro de la ficha de Windows Essentials para descargar allí un paquete que, en su interior, cuenta con Mail, Messenger, Writer, OneDrive y por supuesto en Windows Movie Maker. Entonces, para hacer oficial la descarga solamente deberás posicionar el cursor sobre el cuadro de las opciones de descarga que se muestra a la derecha, y allí pulsar en WINDOWS EXECUTABLE.

Comenzará a descargarse un archivo llamado wlsetup-all-exe, el cual una vez esté en tu ordenador, tendrás que abrirlo y pulsar en la segunda opción que dice Choose the programs you want to install, para así descargar lo que necesites y no todos los programas del paquete.

En este punto, marca únicamente la casilla de Photo Gallery and Movie Maker y pulsa en Install. Luego de esto será necesario que instales también .NET Framework 3.5, para después de esto si comience la descarga de Movie Maker. Eso sí, es probable que se te muestre en pantalla un código de error llamado 0x800c0006 y, por debajo, una fuente que muestra UXPlatformLang.

Para hacer el cuento corto, lo anterior viene a aparecerse en tu pantalla a raíz de que el ordenador debe estar configurado en idioma inglés para que la descarga se lleve a cabo con éxito. Por este motivo, será necesario que pulses en el botón de Windows y escribas Editar opciones de idioma y teclado.

Una vez allí, pulsa en Agregar un idioma y busca el inglés de Estados Unidos. Luego será necesario que cambies esta lengua como principal en la opción superior que dice Idioma de Windows. Hecho esto y volviendo a la pestaña de descarga del programa, pulsa en Try again (intentar otra vez) y luego acepta los Términos y condiciones.

Termina ahora por buscar Windows Movie Maker en el buscador del ordenador y mira como el programa ya estará instalado y listo para usarse sin ningún problema. Cuando termines, puedes volver a la configuración del idioma y volver a poner el español.