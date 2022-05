WhatsApp te permitirá salir de los grupos sin que nadie se entere

El equipo de WhatsApp está trabajando en una nueva función que le facilitará la vida a más de un usuario.

Tiene que ver con la temida acción de abandonar un grupo y que todos se den cuenta. Sí, la app de WhatsApp podría traer una forma silenciosa de salir un grupo.

WhatsApp está desarrollando una nueva dinámica para los grupos

Si no te animas a salir de un grupo de WhatsApp por miedo al mensaje automático «XX salió del grupo» que se publica en el chat, te interesará conocer la próxima dinámica que podría estrenar la app. Tal como muestran en WABetaInfo, WhatsApp está desarrollando la posibilidad de salir de un grupo de forma silenciosa.

Por el momento, se trata de una dinámica en desarrollo, pero podemos ver algunos detalles de su funcionamiento en las capturas que comparte WABetaInfo. Por ejemplo, cuando pulsamos la opción para abandonar el grupo, nos encontraremos con un mensaje que nos recuerda que solo nosotros y el administrador del grupo sabrá de esta acción.

Si bien no pasará tan desapercibida nuestra huida de un grupo, ya que se le dará aviso al administrador, por lo menos no se anunciará en primer plano en el chat para todos los miembros. Así que será una solución interesante para abandonar aquellos grupos que ya no nos interesan y no queremos pasar por el mensaje»salió del grupo».

Por otro lado, si es un grupo chico y la mayoría se ha puesto como administrador, no te quedará más remedio que juntar coraje y salirte de una vez. Esta nueva dinámica para los grupos aún está en desarrollo, así que no la encontrarás siquiera en las versiones beta de WhatsApp.

Habrá que esperar futuros lanzamientos o nuevas actualizaciones en la beta para ver si su funcionamiento es tan prometedor como se muestra en la captura de pantalla.