Kindle soportará libros en formato EPUB a finales de 2022

Tras rehusarse a ejecutar este movimiento durante 15 años, Amazon anunció que todos los lectores electrónicos Kindle modernos admitirán el formato de libro electrónico más popular del mundo, EPUB.

La novedad fue dada a conocer por la compañía a través de una reciente actualización de la documentación de su función Send To Kindle, en la que se señala que el soporte para este formato llegaría a finales de este año.

Compatibilidad con EPUB en Kindle, o algo parecido

Alineándose con la tendencia marcada por su competencia, Amazon optó por abrirse al formato EPUB en sus dispositivos Kindle. Este formato de libros electrónicos, además de ser ampliamente admitido por lectores de otros fabricantes, cuenta con el soporte de gran parte de los editores y librerías en línea.

En el apartado de información sobre cómo enviar documentos a la biblioteca Kindle, dispuesto en su portal de ayuda, Amazon actualizó detalles sobre el procedimiento de envío de archivos.

Junto con informar que el soporte para archivos en los formatos AZW y MOBI será discontinuado, fue añadida a la lista de formatos soportados el mencionado y popular EPUB. El traspaso de estos archivos, al igual que los otros admitidos, se continuará realizando bajo el tradicional mecanismo de envío, que se realiza desde una dirección de correo electrónico autorizada o a través la aplicación Send To Kindle.

Esta información fue notificada inicialmente por Good E-Reader, portal desde el que agregan que el soporte añadido para este formato no es nativo. Más bien, la característica añadida lo que hace es convertir los archivos EPUB al formato KF8 / AZW3, soportado de manera nativa por los dispositivos Kindle.

Dadas estas condiciones, no es posible cargar directamente un archivo EPUB desde el ordenador a un Kindle. No obstante, la alternativa anunciada facilitará de antemano una opción que antes no brindaban.

Si bien, desde mucho antes ya contábamos con herramientas como Calibre, que entre sus funciones permite convertir libros electrónicos a varios formatos soportados por Kindle, esta alternativa podría resultar engorrosa para usuarios menos experimentados; y los resultados obtenidos, producto de la conversión, no siempre tienen garantizada una total adaptación.

Con este movimiento, Amazon abrió las puertas de sus dispositivos insignia a la amplia variedad de contenidos que hoy en día se pueden encontrar en formato EPUB.

Aunque la vía más directa y cómoda para adquirir libros para Kindle seguirá siendo a través de su propio ecosistema, mediante su tienda oficial en Amazon, próximamente será más fácil migrar aquella colección de libros que antes no era tan sencillo de gestionar en estos lectores.