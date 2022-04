Nuevo récord en el Large Hadron Collider

El LHC ha estado cerrado durante 3 años, por temas de manutención, pero vuelve a la carga para ayudarnos a descubrir detalles sobre la verdad de lo que nos rodea.

Ahora han avisado de que las cosas van bien, de hecho aceleró los protones a niveles de energía más altos que nunca antes, y todo en solo una prueba realizada poco después de que se volviera a encender.

Los dos haces se aceleraron para registrar una energía de 6,8 teraelectronvoltios (TeV) cada uno. Dieron los detalles en la red de Elon Musk, también llamada Twitter:

Today the two #LHC pilot beams of protons were accelerated, for the first time, to the record energy of 6.8 TeV per beam. 🎉

After #restartingLHC, this operation is part of the activities to recommission the machine in preparation of #LHCRun3, planned for the summer of 2022. pic.twitter.com/8NZ6nNJSVf

— CERN (@CERN) April 25, 2022