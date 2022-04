Así será la versión de Among Us en realidad virtual

El evento Meta Quest Gaming Showcase ha dejado muchas novedades interesantes. Y una de ellas tiene que ver Among Us y su nueva versión adaptada para realidad virtual.

InnerSloth ya había anticipado a fines del año pasado que Among Us VR estaba en desarrollo, pero sin brindar detalles. Y ahora, en el marco del evento de Meta, nos muestra en un nuevo trailer lo que podemos esperar de esta nueva experiencia.

Among Us VR llegará a finales de 2022

Si bien se respetará la dinámica que ya conocemos con grupos de 4 hasta 10 tripulantes, habrá muchos cambios que le darán un toque de «terror» a la experiencia. Por ejemplo, olvídate de contar con la vista que ofrece el mapa, aquí todo se verá desde tu perspectiva en un escenario 3D.

Así que las misiones para restaurar la nave, o si te toca ser el «impostor», tener que desplazarte para sabotear todo y eliminar al resto de los integrantes del grupo, puede resultar un poco más emocionante y aterrador.

Puedes dar un vistazo al trailer que comparte InnerSloth para ver un anticipo de Among Us VR. Por el momento, no han mencionado una fecha concreta para su lanzamiento, pero han asegurado que será antes que termine 2022. Así que en la próxima época navideña ya podría estar disponible Among Us VR para MetaQuest y Steam VR.

Habrá que esperar para ver si esta nueva versión consigue cautivar a los usuarios y brindar una experiencia 3D que cumpla con las expectativas. Y esta no fue la única novedad presentada en Meta Quest Gaming Showcase, ya que anunciaron actualizaciones y novedades para 12 juegos en total.

Por ejemplo, Mark Zuckerberg presentó otro de los juegos que llegará a realidad virtual: Ghostbusters VR. Aunque no han mencionado una fecha de estreno, han dejado ver una vista previa en este trailer.