Opiniones de FIFA Plus, la nueva app para ver partidos de fútbol totalmente gratis

A pocos meses para la celebración del mundial de fútbol y la gente ya se está volviendo loca con las apps que hacen streaming de partidos. No ha habido mejor momento para el lanzamiento de FIFA+, la actualización de la app de fútbol de la que todo el mundo está hablando.

Se trata de una app donde podrás tener la oportunidad de ver partidos de futbol de manera online y gratuita, pero no todos, ni mucho menos, ya que los más importantes seguirán estando bajo la bandera de «paga mucho por estos próximos 90 minutos».

De momento lo anuncian así:

Para fines de 2022, FIFA+ transmitirá el equivalente a 40 000 juegos en vivo por año de 100 asociaciones miembro en las seis confederaciones, incluidos 11 000 partidos de mujeres. FIFA+ ofrece cobertura en vivo desde las ligas más importantes de Europa hasta competiciones que antes no se disputaban en todo el mundo en fútbol masculino, femenino y juvenil. Desde el lanzamiento, 1400 partidos se transmitirán en vivo mensualmente en FIFA+, aumentando rápidamente.

Con FIFA Plus tendremos acceso información de eventos como el Mundial, y a muchos partidos celebrados a lo largo del año. Además de partidos, FIFA Plus brinda contenido exclusivo como documentales, noticias y programación relacionada con este deporte. Es así como dentro del contenido que te ofrece FIFA Plus encontrarás una película sobre Ronaldinho y una docuserie dividida en cinco partes con entrevistas realizadas a personalidades del futbol como Carli Lloyd, Wendie Renard y Lucy Bronze.

Al momento de acceder a los partidos estos se presentan organizados en categorías. En ese sentido, podrás ver partidos completos, momentos destacados, así como secciones especiales de jugadores icónicos en donde podrás tener la oportunidad de conocer la trayectoria de algunas de las figuras más legendarias dentro del mundo del futbol.

Añadido a esto, en FIFA Plus podrás tener acceso a los partidos de múltiples competiciones realizados por la federación como la Copa Mundial masculina y femenina, así como los partidos de los mundiales Sub-20 y Sub-17, la FIFA Arab Cup, el Mundial de clubes, el Mundial de Beach Soccer, la Copa Confederaciones y el mundial de Futsal.

La interfaz de FIFA Plus dispone de un buscador con un filtro incorporado que podrás aprovechar para refinar la búsqueda y mostrar resultados en función de criterios como el nombre de la competición, edición, fases, equipos o tipo de video, del cual podrás disfrutar repeticiones de partidos completos. Dentro de esta categoría encontraras por ahora disponibles 22 de las finales del mundial.

Cabe mencionar que previo a la reproducción del partido se muestran anuncios de corta duración pertenecientes a la misma aplicación de la FIFA.

Aquellos interesados en obtener la app de FIFA Plus podrán hacerlo a través de las tiendas oficiales de iOS y Android.

Opiniones negativas de FIFA Plus

El caso es que el lanzamiento no está libre de polémicas. Aquí tenéis algunas de las quejas que pueden leerse tanto en redes sociales como en los comentarios de la app en las tiendas online:

– Una app con el contenido mal clasificado. Muchos se quejan de que parece un rompecabezas.

– No hay partidos importantes en directo. De hecho mucha gente dice que lo que hay dentro de FIFA+ ya se puede ver en Youtube. Actualmente prometen que pondrán 40 000 partidos de fútbol gratis para ver en vivo, pero poco a poco.

– La app tarda mucho en cargar, incluso con móviles de última generación (personalmente, con el oneplus 10 Pro 5G no me ha ocurrido).

– La calidad de la imagen no es buena (en realidad depende de la calidad con la que se grabó el partido, lógicamente un partido de 1994 no tiene una buena calidad).

– Divulgan que es posible ver por streaming partidos de ligas nacionales del mundo entero, pero no hay nada del fútbol español en la app, por ejemplo. De todas formas dicen que irán ampliando el contenido durante los próximos meses.

– Todos los vídeos están en inglés, no deja cambiar el idioma, algo en lo que también están trabajando, ya que dentro de pocas semanas lo tendremos en español.