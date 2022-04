WhatsApp suma una nueva dinámica para los chats temporales

WhatsApp está cambiando la forma de gestionar el contenido multimedia de los chats temporales.

Los vídeos y fotos que se compartan en estos chats no se descargarán automáticamente en el móvil, ya que se está implementando una nueva dinámica de privacidad.

Nueva opción para los chats temporales de WhatsApp

Los chats temporales es una de las opciones que encontramos en WhatsApp para deshacernos automáticamente de esos mensajes que no nos importan o para que desaparezcan esas conversaciones que no deseamos que queden registradas en el chat.

Es una dinámica práctica, pero tiene un problema. Si tenemos activada la descarga automática de contenido multimedia en WhatsApp, todas las fotos, videos, GIF, etc, quedan guardados en el móvil. Y si bien en el caso de los chats temporales, los archivos desaparecen junto con los mensajes, siguen guardados en el móvil.

Un problema que pronto podría tener solución según puede verse en la última beta de WhatsApp. Tal como menciona WABetaInfo, WhatsApp ya no guardará en el móvil las fotos y vídeos de los chats temporales.

Según puede verse en las capturas de pantalla que comparte el medio, WhatsApp muestra un mensaje mencionando que por motivo de privacidad, los archivos multimedia de los chats temporales ya no se descargan automáticamente en el móvil. Es decir, ya no los verás en la galería del teléfono porque no se tomarán en cuenta para realizar el backup de WhatsApp.

Así que si te interesa guardar los vídeos y fotos de un chat temporal tendrás que desactivarlo para pasarlo a un chat normal, o guardar el contenido multimedia de forma manual. Por el momento, esta nueva dinámica se está probando en la beta de la app de WhatsApp para iOS y Android.

Habrá que esperar para ver este nuevo cambio en la versión estable de la app de WhatsApp. Y esta es una de las nuevas funciones de WhatsApp que esperamos ver en 2022