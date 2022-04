WhatsApp permitirá elegir otros emojis en las reacciones

Cuando la función de reacciones aún no ha llegado a todos los usuarios de WhatsApp, estando desde hace muy pocas semanas en manos de unos pocos beta-testers de la aplicación, la popular plataforma de mensajería, propiedad de Meta Platforms, ya se encuentra trabajando en mejorarla, según acaban de compartir hoy desde WABetaInfo.

Se trata, en la práctica, de un acercamiento mayor al funcionamiento de las reacciones de Facebook Messenger. En un principio, las reacciones integradas en WhatsApp ofrecen a los usuarios una lista cerrada de seis opciones de emojis: Me gusta, Me encanta, Me divierte, Me asombra, Me entristece y Rezo/Suplica.



La mejora consiste en la inclusión de un botón «+» en la que los usuarios tendrán de presionar para obtener la lista completa de emojis y elegir la opción que más les convenga en cada momento. Como decimos, es algo que ya se viene sucediendo en Facebook Messenger, también propiedad de Meta Platforms.

Mayor similitud con la función de reacciones en Facebook Messenger

De momento, el acceso a la lista completa no se encuentra disponible, por cuando la mejora aún está en fase de desarrollo, no siendo funcional en estos momentos hasta la llegada de una actualización futura de la versión beta que sí permita acceder a la lista completa de emojis.

En cualquier caso, los emojis elegibles no cuentan con animaciones, quedando muy lejos de lo que ofrecen otras aplicaciones de mensajería, y en especial en Telegram.

Y es que en el caso de WhatsApp, las novedades llegan a cuentagotas, quizás porque parte de una posición privilegiada, con una cuota de 2.000 millones de usuarios en todo el mundo, por lo que no verán la necesidad de invertir mayores esfuerzos en mejorar la aplicación a un ritmo más rápido.

En cualquier caso, será cuestión de esperar a que la mejorada versión de las reacciones de WhatsApp llegue a aparecer en una futura actualización de la versión beta de la misma hasta desembocar en su llegada oficial en una versión estable.

A este respecto, no debería tardar mucho dado que es una función que, con el tiempo,se ha ido convirtiendo en un estándar en las aplicaciones de mensajería, disponible desde hace tiempo incluso en opciones de mensajería mucho menos conocida, o incluso en plataformas de comunicación para empresas.

Crédito de imagen: WABetaInfo