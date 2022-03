Las reacciones en Whatsapp, una función copiada de Facebook para el servicio de mensajería

Una cosa es responder con un gif animado a un mensaje, y otra será reaccionar con alguno de los sentimientos predefinidos que Whatsapp ofrecerá dentro de poco en la aplicación.

Esta función de reacciones en Whatsapp ya lleva anunciándose desde hace tiempo, pero ahora ha aparecido en la versión beta de la plataforma, ya hace su presencia en el código fuente, por lo que faltan pocas semanas para que todos podamos usarlas.

La reacción no es animada, y de momento solo incluye los símbolos 👍, ❤️, 😂, 😯, 😢 y 🙏 (Me gusta, Me encanta, Me divierte, Me asombra, Me entristece y Rezo/Suplica). Cuando pulsemos largo en un mensaje, aparecerán estos símbolos, y podremos seleccionar cualquiera de ellos. Al hacerlo, el icono quedará presente en la parte inferior del mismo.

En este pequeño vídeo podéis ver el funcionamiento.

Según wabetainfo.com, la función ya está apareciendo entre los que tienen WhatsApp beta para Android, la versión 2.22.8.3, 7 meses desde que lo anunciaron por primera vez.

De momento solo ciertos probadores beta pueden reaccionar a los mensajes, nohay garantía de que teniendo la última versión beta libere la función, pero ahora todos pueden ver las reacciones de los mensajes, de forma que si tenemos un contacto con reacciones de mensajes, y reacciona a uno nuestro, podremos verlo de forma adecuada tal y como muestra la captura superior.

Algo ya implementado en las otras plataformas de Meta no debería ser tan difícil incluirlo en Whatsapp, principalmente si tenemos en cuenta su utilidad: responder con gifs a un texto puede ensuciar la línea de la conversación, mientras que hacerlo con emociones discretas hace que todo sea mucho más legible.