Twitter al fin está trabajando en un botón para editar tweets

El equipo de Twitter está trabajando en un botón para editar los tweets. Y no se tratan de rumores, ya que lo han confirmado desde su cuenta de Twitter.

Eso sí, paciencia. Si bien llevan desde el año pasado considerando esta idea, las primeras pruebas comenzarán dentro de unos meses.

En un artículo anterior, te contamos que Elon Musk abrió una encuesta en Twitter preguntando si los usuarios quieren que la red social sume un botón de edición. Como era de esperar, la mayoría de los usuarios dejaron claro una vez más que esta es la función más solicitada en Twitter.

Sin embargo, esta iniciativa de Elon Musk no ha tenido nada que ver con la decisión de Twitter de considerar finalmente el botón de editar, ya que como se puede ver en el tweet que han publicado, llevan tiempo trabajando en esta idea:

ahora que todos preguntan… sí, ¡hemos estado trabajando en una función de edición desde el año pasado! no, no obtuvimos la idea de una encuesta estamos iniciando las pruebas dentro @TwitterBlue Labs en los próximos meses para saber qué funciona, qué no y qué es posible