Gmail te permite pausar las notificaciones en el móvil cuando estás en el PC

Gmail está sumando una nueva opción en su versión de escritorio que permite que las notificaciones no te molesten más de lo necesario.

Una nueva configuración que impedirá que el móvil se llene de notificaciones de correos electrónicos que ya estás revisando desde la versión web.

Gmail tiene una nueva opción para gestionar las notificaciones en el móvil

Gmail tiene un sistema práctico para configurar las notificaciones y recibir solo los correos electrónicos que son importantes. Pero si estás usando Gmail desde el ordenador, no tiene sentido que se acumulen notificaciones de nuevos emails en el móvil.

Para solucionar este problema, Gmail está implementando una nueva opción que encontrarás cuando abras la versión de escritorio. Tal como ves en la imagen, te sugerirá pausar las notificaciones en el móvil mientras estás usando tu ordenador.

Si quiere implementar esta dinámica tendrás que dar permiso al navegador web para que detecte si estás usando Gmail o no. Así que cuando veas el aviso que ves arriba, tendrás que seguir las instrucciones para que aparezca un mensaje en la barra de direcciones del navegador web solicitándote permiso.

Una vez que das el permiso correspondiente, se pausarán las notificaciones de forma temporal en el móvil cuando se detecte que estás activo en Gmail desde el escritorio. No quiere decir que no recibirías los correos electrónicos en el móvil, simplemente no se activarán las notificaciones. Así que cuando tomes el móvil nuevamente no verás notificaciones acumuladas de Gmail.

Y por supuesto, no tendrás que realizar ninguna acción extra para que se activen las notificaciones nuevamente, ya que Gmail se ocupará de ello cuando detecte que no estás activo. Por el momento, no parece que haya una configuración que permita activar esta nueva opción de forma manual, así que tendrás que esperar que aparezca el mensaje de Gmail para contar con esta nueva función.