Twitter estrenó una versión del sitio que se puede usar en Rusia, a pesar del bloqueo

Twitter ha lanzado una versión que resguarda de la privacidad de su sitio, contraponiéndose a la vigilancia y censura de la que son objeto, después de que Rusia restringiera el acceso a su servicio en el país.

Recordemos que Rusia ha bloqueado el acceso a Facebook y ha limitado Twitter, en un intento de restringir el flujo de información sobre su guerra en Ucrania.

Las compañías detrás de las dos redes sociales censuradas, han comentado que están trabajando para restaurar el acceso a las personas dentro de Rusia, incluso cuando restringen los servicios de los medios estatales del país .

Conocido como un servicio de «cebolla», por el sistema de nodos bajo el que se conectan, los usuarios pueden acceder a esta versión de Twitter si descargan el navegador Tor, una herramienta muy utilizada para pasar por alto los bloqueos geográficos, e incluso para acceder al «lado oscuro» de la web.

Y aunque el concepto de «web oscura» casi inevitablemente puede evocar la existencia de sitios ilegales, también lo utilizan a menudo personas que buscan permanecer en el anonimato por su seguridad y también para acceder a sitios censurados por gobiernos represivos.

El ingeniero de software y experto en seguridad de Internet Alec Muffett, que ha trabajado con otras empresas para configurar sitios de Tor, anunció el nuevo servicio de Twitter en su propia cuenta de Twitter.

This is possibly the most important and long-awaited tweet that I've ever composed.

On behalf of @Twitter, I am delighted to announce their new @TorProject onion service, at:https://t.co/Un8u0AEXeE pic.twitter.com/AgEV4ZZt3k

— Alec Muffett (@AlecMuffett) March 8, 2022