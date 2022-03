Nokia no fabricará más móviles de alta gama

En la última MWC, Nokia estuvo presente. Sin embargo, contra lo que probablemente muchos de los asistentes al evento esperaban, la marca no presentó teléfonos de gama alta, concentrándose en equipos más baratos.

Esto se debe a una decisión de HMD Global, empresa controladora de la marca para el segmento móvil, que optó por una nueva estrategia: atender a los nichos de mercado que utilizan móviles de gama media y baja.

Nokia se dedicará a los móviles de gamas media y baja

Según lo que podemos leer en Android Authority, Adam Ferguson, director de marketing global de la marca, señaló que «fabricar un teléfono de $800 no tiene sentido para nosotros en este momento». Con esta declaración, HMD confirmó que ya no está interesado en perseguir el nicho tope de gama, en línea además con las sospechas que ya rondaban alrededor de Nokia. De hecho, Adam agregó que HMD no «quiere involucrarse en una guerra de especificaciones masiva con otros» y preferiría «representar algo muy diferente».

En sus primeros años en la escena móvil, HMD Global trató de consolidarse a través de todas las vías posibles. Trataron de cubrir todos los rangos de precios, conquistar el segmento de teléfonos básicos, innovar en la gama alta, mantener actualizaciones rápidas y diferenciarse ofreciendo una experiencia limpia de Android One. Todo esto con la ambición de cubrir el mercado global, mientras intentaban reinstalar en la palestra a un clásico, apuntando a la nostalgia que evoca la marca.

La empresa mantuvo cifras rojas entre 2019 y 2020, viéndose también afectados posteriormente por la pandemia. Sin embargo, cambios en la estrategia de la empresa significaron un mayor número de móviles despachados para venta, haciendo de HMD una empresa rentable, condición que se ha mantenido durante los últimos seis trimestres, manteniendo cifras azules de manera continua desde el tercer trimestre de 2020.

De aquí en adelante, habrá que ver cómo le resulta a Nokia su estrategia. La marca no será sinónimo de teléfonos de gama alta, pero ante el éxito que les ha significado enfatizar los otros dos segmentos, ahora tratarán de convertirse en la marca con mayor impacto en el mundo de los móviles liberados prepago.