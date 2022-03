Fisker Ocean, así lo han presentado en el MWC, el SUV eléctrico de 630 km de autonomía

Los coches eléctricos siguen intentando abrirse camino en un mundo limitado por la ausencia de cargadores efectivos y autonomía que impiden cruzar España sin pasar algunas horas cargando por el camino.

Aún así, los fabricantes no desisten, quieren estar listos para cuando las baterías también lo estén, y ahora es Fisker quien muestra su apuesta en este sentido en el MWC 2022.

Como veis en el vídeo inferior, es un coche elegante que se venderá por algo más de 40.000 euros, aunque aún no han especificado las fechas.

Tiene 4,77 metros de largo, 2 metros de ancho y 1,63 metros de alto, con distancia entre ejes de 2,92 metros. El interior está hecho con materiales sostenibles y ecológicos, y lo presentan en el modelo Sport, Ultra y Extreme.

Cuenta con faros Full LED, llave digital, sistema PowerBank, una pantalla de 17,1 pulgadas, cámara de 360 grados, cargador inalámbrico, unas llantas de 20 pulgadas y otros accesorios que pueden atraer la atención a los que están dispuestos a realizar una inversión de este tipo.

Me han llamado la atención los paneles solares en el techo, aunque está claro que no están diseñados para ir cargando la batería a medida que circula, si pueden darle un alivio y aumentar algo la autonomía, o cargar algo ligeramente cuando esté en el parking de la estación de descanso de la autopista. Sea como sea, la potencia necesaria para cargar un coche es muy superior a la que pueden ofrecer unos paneles, por lo que no hay que dejarse confundir por este detalle.

Sobre la autonomía, depende del modelo. En la Extreme sí llega a los 630 km, aunque en el modelo más básico no pasará de los 440, números siempre orientativos, ya que todo depende de cómo se conduzca y del estado de la carretera.