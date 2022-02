Pasos para evitar que Spotify se abra automáticamente en Windows

Spotify es una de las plataformas de música vía streaming más importantes del mundo, junto a otras grandes como Apple Music o YouTube Music, por ejemplo.

Y si sueles ser un consumidor recurrente de música en Spotify, de seguro debes saber que si instalas el software de la plataforma en tu ordenador Windows, este se abrirá automáticamente cada vez que se inicie la computadora.

Esta configuración por defecto puede resultar ser un poco incómoda y molesta, sobre todo si no vas a estar escuchando música desde que enciendes el ordenador. En este caso, debes saber que sí que hay una solución a este problema para que se abra únicamente cuando tú lo decidas, así que si esta idea te parece interesante, deberías prestarle atención a este artículo.

Ahora bien, para evitar que Spotify se arranque de manera automática en tu ordenador, tendrás que seguir con mucha atención los siguientes pasos, ya que estaremos realizando el desactivado del programa desde el propio software de la plataforma, así que vamos a por ello.

– Entra a la aplicación de Spotify desde tu ordenador.

– Pulsa sobre los tres puntos horizontales que se ubican en la esquina superior izquierda.

– Ubica al cursor sobre la pestaña de Editar, para luego pulsar sobre Preferencias.

– Llegado este punto, baja hasta el fondo y accede a las configuraciones avanzadas.

– Localiza la ventana de Comportamiento de inicio y ventana, o alguna que lleve un nombre similar donde se te permita elegir si quieres que Spotify se abra de manera automática o no.

– Escoge la opción de No para que esto no vuelva a ocurrir.

Y listo, el trabajo estará hecho y Spotify no volverá a abrirse de manera automática, ya que ahora únicamente lo hará cuando pulses sobre la app. Sin nada más que agregar, ahora cuéntanos ¿qué tal te ha resultado, el software se sigue abriendo cada vez que inicias tu ordenador?