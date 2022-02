¿Se pueden detectar enfermedades a partir de un mensaje de voz en Whatsapp?

Durante los últimos días se han dado detalles de estudios que intentan identificar enfermedades respiratorias a partir de la voz del paciente, algo que podría ayudar mucho en el control de riesgos para definir estrategias de contención de contagios.

Uno de los casos más llamativos llega desde Argentina, donde han presentado a un sistema llamado IATos, capaz de detectar COVID-19 a partir de una tos enviada por mensajería instantánea.



Este sistema lo implantarán en el bot de la Ciudad de Buenos Aires, Boti, un bot que ofrece información y soluciona trámites relacionados al Covid-19 en la capital argentina.

Para crear este sistema consiguieron 140.000 audios de personas que habían dado positivo en COVID-19, datos autorizados por cada uno de los pacientes. Con eso, consiguieron definir un patrón para que cuando aparezca un nuevo caso, se compare con los grabados en busca de alguna similitud, ofreciendo información fiable sobre la probabilidad de existir un contagio (cuenta actualmente con un 86% de acierto).

El bot no informa directamente si hay contagio o no, pero recomienda realizarse una prueba en caso de sospecha, para confirmar que la similitud de la voz con algún patrón de la base de datos no sea solo una coincidencia (un falso positivo).

Se trata, claro está, de un sistema basado en Inteligencia Artificial, desarrollado en este caso por la Secretaría de Innovación y Transformación de la Ciudad de Buenos Aires, y es capaz de analizar tanto sonidos de voz, como respiración y tos.

Cómo bajar los audios de toses positivas en COVID-19

Aunque estamos lejos de poder decir que estamos frente a un nuevo método de diagnóstico de enfermedades, sí puede ofrecer recomendaciones a los pacientes que lo usen. Una técnica que podría ampliarse para identificar problemas respiratorios diversos, y que podría integrarse con los diferentes bots que existen en todo el mundo para tratar a los pacientes que buscan ayuda telefónica, realizando así un primer filtro automático.

En buenosaires.gob.ar indican que la base de datos de toses positivas y negativas es de dominio abierto, por lo que cualquier desarrolador podría usar la misma información para crear proyectos similares en cualquier parte del mundo.

Podéis obtener la base de datos de toses positivas en este enlace.