Así son los auriculares que traducen idiomas mientras hablamos

Tener auriculares que permitan traducir lo que otra persona dice, el sueño de todo turista.

Hace tiempo que esta habilidad puede realizarse con dispositivos móviles, incluso con gadgets de traducción especializados, pero la integración en auriculares es algo más que deseado.

Ahora he conseguido probar unos auriculares de ese tipo, disponibles por 100 euros en aliexpress y con un diseño y capacidad de cancelación de ruido de hasta 40 dB.

Son los Baidu Du Smart Buds Pro, y os cuento cómo sin en este vídeo:

Os resumo mi experiencia en estos puntos:

– Como auriculares sin traducción ya son muy atractivos. Son cómodos y tienen una calidad de sonido muy buena, aunque la reducción de ruido no es tan eficaz como con los Galaxy Buds de Samsung, por ejemplo.

– El control de volumen, llamadas y pistas de música se realiza desde el lateral del auricular, y eso personalmente me ha gustado bastante, ya que evita el toque «sin querer» que ocurre con otros modelos.

– La traducción es muy buena, aunque no es efectiva con diálogos constantes y sí con frase por frase. Es necesario que la ora persona haga pausas en cada frase para que el auricular sea capaz de realizar la traducción. Lo probé en dos casos, viendo una película en versión original (donde no funcionó muy bien) y traduciendo una conversación con un vecino chino, donde funcionó perfectamente después de que el supera que tenía que hablar relativamente despacio y con pausas en cada frase.

Para realizar la traducción es necesario activarlo desde el móvil, no tiene autonomía en ese sentido, pero es un paso adelante para conseguir lo que vemos en las series de ciencia ficción, el traductor universal.