Instagram suma nuevos controles para gestionar nuestra actividad

Instagram está sumando una nueva función que facilitará gestionar todos los detalles relacionados a tu actividad dentro de la plataforma.

Así que en lugar de buscar y borrar de forma manual aquel contenido que no deseas que aparezca en tu perfil, podrás eliminarlo desde un solo lugar.

Nueva función en Instagram para gestionar nuestra actividad

Instagram está rediseñando una de las secciones de la app, llamada «Tu actividad». Si das un vistazo ahora verás que solo muestra una serie de opciones para controlar el tiempo que pasamos en Instagram y un historial con los enlaces que visitamos.

Pero cuando se actualice la app, verás que esta sección promete una nueva dinámica: eliminar toda nuestra actividad del pasado, ya sea comentarios, Me gusta o fotografías, entre otros contenido.

Así que dentro de esta sección encontrarás diferentes apartados para fotos y videos, interacciones, historial de la cuenta, búsquedas recientes y enlaces que visitaste. Y por supuesto, se mantendrán las opciones para gestionar el tiempo que pasas dentro de la app.

Así que podrás, por ejemplo, elegir múltiples fotografías para eliminarlas de una sola vez. O eliminar los últimos comentarios que dejaste, sin necesidad de recordar a qué publicaciones corresponden esas interacciones.

Y aún cuando no desees eliminar ningún contenido o interacción, esta sección de Instagram te facilitará revisar toda tu actividad pasada desde un solo lugar. Podrás dar un vistazo a tu historial de búsqueda, ver los enlaces que has visitado, el tiempo que has dedicado a Instagram, los cambios que has realizado a tu perfil, entre otros detalles.

Esta nueva función forma parte de la serie de novedades que Instagram anunció para este 2022. Recordemos que han mencionado que este año estarán dedicados a dar más protagonismo al formato en vídeo, la mensajería, más opciones para los creadores y más transparencia en la dinámica de la app.