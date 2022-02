Twitter permitirá responder tweets con mensajes directos

Twitter comenzó a probar en iOS una nueva forma de enviar mensajes directos, que implica permitir que los usuarios se dirijan directamente a la bandeja de entrada de otro usuario gracias a un enlace puesto junto a sus tweets.

La idea es evitar dirigirse al botón de mensajes directos que aparece en cada perfil. La plataforma afirma que esto hará que sea más fácil «iniciar una conversación» desde su línea de tiempo, pero las respuestas obtenidas fueron en gran parte negativas, por el potencial de acoso que esta herramienta podría despertar.

Un peligroso y criticado paso dado por Twitter

«Twitter dice que la actividad de DM creció un 60% en 2015, y que compartir tweets a través de DM ha aumentado en un 200% solo en los últimos seis meses», según Fast Company. Por lo mismo, quisieron potenciar esta dinámica.

Twitter está probando actualmente esta función mediante la introducción de un icono de DM en el tweet para algunos usuarios de iOS a partir de ahora. No obstante, incluso previo de que la función se implemente oficialmente, está recibiendo críticas por doquier, sobre todo en el anuncio oficial emitido dentro de la misma red social. Muchas personas han señalado que a causa de que los usuarios ya no tendrán que dar un paso adicional para visitar el perfil del autor para deslizarse en DM, se propiciará que los autores del tweet sean más susceptibles al acoso en línea.

En una declaración a The Verge, la portavoz de Twitter, Charlotte Catania, dijo que durante la fase de prueba, la configuración de mensajes dierctos del usuario permanecerá sin cambios. Según su declaración por correo electrónico; «Este experimento en particular no está cambiando la configuración actual de los mensajes directos de nadie. Siempre estamos explorando formas de hacer que los mensajes sean más accesibles y valiosos para las personas en Twitter, y siempre mantendrán el control: cualquiera tiene la capacidad de cerrar sus mensajes directos en su configuración».

En conclusión, los usuarios que han cerrado sus DMs no verán ningún cambio con la llegada de esta función. Los usuarios de Twitter para iOS todavía tienen la opción de cerrar sus mensajes directos desde la configuración si lo desean, incluso si son parte de la fase de prueba.